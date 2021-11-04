Месси вызван в сборную Аргентины, несмотря на травму

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В заявку включен нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который продолжает восстанавливаться после травмы левого колена.
- 13 ноября аргентинцы на выезде сыграют с Уругваем, а 17 ноября примут Бразилию.
- В составе «ПСЖ» Месси забил 3 мяча в 8 играх текущего сезона.
- Форвард парижан – капитан и лучший бомбардир в истории своей сборной.
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Источник: Официальный твиттер сборной Аргентины