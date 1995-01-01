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    Сульшер сравнил Роналду с Джорданом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2) сравнил своего форварда Криштиану Роналду с экс-баскетболистом Майклом Джорданом. Португалец оформил дубль.

    «Мы недовольны, что пропустили два гола, но Роналду исправляет эти моменты. Уверен, «Чикаго Буллз» тоже не возражал против Майкла Джордана в своем составе.

    Роналду становится все лучше и лучше для нас. Он ощущает себя лучше, в форме», – сказал Сульшер.

    • Португалец забил «Аталанте» в компенсированное время обоих таймов.
    • Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд.
    • Ближайший преследователь – форвард «ПСЖ» Лионель Месси – забил 123 гола.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1218

      Sedoi_Goblin 26 минут назад

      Ну тогда надо Пиппена в команду и Родмана до кучи.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1218

      Sedoi_Goblin > Sedoi_Goblin 23 минуты назад

      "Can’t Touch This" одним словом))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1395

      Psih86 29 минут назад

      Леброн уже давно превзошёл Джордана, думаю здесь всем понятно кто превзошёл Рона;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1866

      CSKA471 45 минут назад

      Ну по большому счету их можно соавнивать

      2
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      Рейтинг: +318

      Soccerdealer63 > CSKA471 30 минут назад

      ... и по-маленькому тоже))+

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