Сульшер сравнил Роналду с Джорданом

Ну тогда надо Пиппена в команду и Родмана до кучи.))
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2) сравнил своего форварда Криштиану Роналду с экс-баскетболистом Майклом Джорданом. Португалец оформил дубль.
«Мы недовольны, что пропустили два гола, но Роналду исправляет эти моменты. Уверен, «Чикаго Буллз» тоже не возражал против Майкла Джордана в своем составе.
Роналду становится все лучше и лучше для нас. Он ощущает себя лучше, в форме», – сказал Сульшер.
- Португалец забил «Аталанте» в компенсированное время обоих таймов.
- Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд.
- Ближайший преследователь – форвард «ПСЖ» Лионель Месси – забил 123 гола.