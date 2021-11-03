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Сульшер сравнил Роналду с Джорданом

3 ноября 2021, 19:59
10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2) сравнил своего форварда Криштиану Роналду с экс-баскетболистом Майклом Джорданом. Португалец оформил дубль.

«Мы недовольны, что пропустили два гола, но Роналду исправляет эти моменты. Уверен, «Чикаго Буллз» тоже не возражал против Майкла Джордана в своем составе.

Роналду становится все лучше и лучше для нас. Он ощущает себя лучше, в форме», – сказал Сульшер.

  • Португалец забил «Аталанте» в компенсированное время обоих таймов.
  • Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд.
  • Ближайший преследователь – форвард «ПСЖ» Лионель Месси – забил 123 гола.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Аталанта Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (10)
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CSKA471
1635962872
Ну по большому счету их можно соавнивать
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Psih86
1635963852
Леброн уже давно превзошёл Джордана, думаю здесь всем понятно кто превзошёл Рона;)
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Sedoi_Goblin
1635964039
Ну тогда надо Пиппена в команду и Родмана до кучи.))
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paracetamol
1635970689
А я чуть не подумал, что спердяковским.
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serglider
1636002848
Будем посмотреть... Сдается мне МЮ провалится на всех фронтах, не верю я, что Роналду в долгую потянет АПЛ, национальные кубки и еврокубки и сборную. Где-то к весне либо травмируется, либо его игра пойдет на спад... Джордану было проще, в баскетболе можно посидеть, отдохнуть на лавке, потом выдать впечатляющий отрезок в игре и с нова отдохнуть на лавке. В футболе, так не получится: как только начинаешь отдыхать на поле, соперник тебя с разу наказывает за это))) По этому МЮ и в АПЛ не шатко, ни валко идет и в еврокубках проигрывает или вырывает ничью на последних минутах...
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hoper
1636184031
У МЮ есть всё для побед на всех фронтах, кроме очень главной детали.ТРЕНЕРА
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