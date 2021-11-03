Сульшер сравнил Роналду с Джорданом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2) сравнил своего форварда Криштиану Роналду с экс-баскетболистом Майклом Джорданом. Португалец оформил дубль.

«Мы недовольны, что пропустили два гола, но Роналду исправляет эти моменты. Уверен, «Чикаго Буллз» тоже не возражал против Майкла Джордана в своем составе.

Роналду становится все лучше и лучше для нас. Он ощущает себя лучше, в форме», – сказал Сульшер.