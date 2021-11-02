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    Ловрен: «Люди говорят, что «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ. Но нужно смотреть в лицо реальности»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о перспективах клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов перед матчем с «Ювентусом».

    — Вам не кажется, что главный соперник «Зенита» в этой Лиге чемпионов — это все-таки «Мальме»? Или вы думаете, что у команды есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

    — Если есть математический шанс, я буду верить в лучшее. Мы будем сражаться до конца. Я приехал в Петербург со стремлением выходить в следующие раунды турнира. Но третье место плохим результатом для нас не будет.

    Все-таки, будем честны, у нас в соперниках «Челси» и «Ювентус». У них много опыта, много отличных футболистов. Об этом не стоит забывать.

    Люди говорят, что мы должны выходить в плей-офф. Конечно, мы тоже этого хотим. Но иногда надо смотреть в лицо реальности. И если мы будем недостаточно хороши, значит на данный момент мы этого не заслуживаем.

    — Но есть говорить о соревновательности, что лучше для «Зенита»: выйти в плей-офф ЛЧ и там, вероятно, провести всего один раунд против топ-клуба или попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы?

    — Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Если нам удастся выйти в плей-офф, будет замечательно. Если не получится, надо это принять и играть в Лиге Европы. Но даже там нас ждут топ-матчи. И нам нужно будет показать свои лучшие качества, чтобы пройти несколько стадий.

    Конечно, в Лиге Европы у нас будет больше возможностей для того, чтобы выйти в четвертьфинал, полуфинал, финал. Потому что Лига Европы — это не Лига чемпионов.

    • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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