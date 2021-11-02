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  • Ловрен: «Люди говорят, что «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ. Но нужно смотреть в лицо реальности»

Ловрен: «Люди говорят, что «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ. Но нужно смотреть в лицо реальности»

2 ноября 2021, 10:28
16

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о перспективах клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов перед матчем с «Ювентусом».

— Вам не кажется, что главный соперник «Зенита» в этой Лиге чемпионов — это все-таки «Мальме»? Или вы думаете, что у команды есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

— Если есть математический шанс, я буду верить в лучшее. Мы будем сражаться до конца. Я приехал в Петербург со стремлением выходить в следующие раунды турнира. Но третье место плохим результатом для нас не будет.

Все-таки, будем честны, у нас в соперниках «Челси» и «Ювентус». У них много опыта, много отличных футболистов. Об этом не стоит забывать.

Люди говорят, что мы должны выходить в плей-офф. Конечно, мы тоже этого хотим. Но иногда надо смотреть в лицо реальности. И если мы будем недостаточно хороши, значит на данный момент мы этого не заслуживаем.

— Но есть говорить о соревновательности, что лучше для «Зенита»: выйти в плей-офф ЛЧ и там, вероятно, провести всего один раунд против топ-клуба или попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы?

— Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Если нам удастся выйти в плей-офф, будет замечательно. Если не получится, надо это принять и играть в Лиге Европы. Но даже там нас ждут топ-матчи. И нам нужно будет показать свои лучшие качества, чтобы пройти несколько стадий.

Конечно, в Лиге Европы у нас будет больше возможностей для того, чтобы выйти в четвертьфинал, полуфинал, финал. Потому что Лига Европы — это не Лига чемпионов.

  • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Ловрен Деян
Комментарии (16)
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Fusballer
1635839669
Такой Ювентус надо громить! Ловрен, сошлись на плохое самочувствие и не выходи на поле!
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saf05
1635840017
Один уже обосрался. Зюба работает по индивидуальной программе, не покладая рук.
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Ганнибал Лектор
1635840104
Если как Ловрен привозить на ровном месте, то и в ЛЕ делать нечего. Зря Прохина отдали - надо возвращать и ставить в состав вместо этого днища.
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BarStep
1635842049
Завтра узнаем что победит, пессимизм (оно же опыт бывалого) Ловрена или оптимизм (оно же молодецкий задор) Мостового))
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fhnv
1635842889
Ловрен ты тоже ошибка трансфера
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R_a_i_n
1635843790
Такое бывает, что победы приходят от туда, откуда их не ждали. Будем посмотреть))
Ответить
paracetamol
1635853304
Кера-ли там делать? Нужно брать ЛЕ!
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Garrincha58
1635855894
наш уровень ЛК и то если с жеребьёвкой повезёт вот Рубину и Сочи не повезло и они там где и должны быть то есть нигде
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the teacher
1635861492
в этом году лига европы не намного слабее лиги чемпионов ))
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ySS
1635867529
Третье место будет прогрессом!) Шагом вперёд в давно забытое)
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