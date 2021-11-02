Ловрен: «Люди говорят, что «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ. Но нужно смотреть в лицо реальности»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о перспективах клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов перед матчем с «Ювентусом».

— Вам не кажется, что главный соперник «Зенита» в этой Лиге чемпионов — это все-таки «Мальме»? Или вы думаете, что у команды есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

— Если есть математический шанс, я буду верить в лучшее. Мы будем сражаться до конца. Я приехал в Петербург со стремлением выходить в следующие раунды турнира. Но третье место плохим результатом для нас не будет.

Все-таки, будем честны, у нас в соперниках «Челси» и «Ювентус». У них много опыта, много отличных футболистов. Об этом не стоит забывать.

Люди говорят, что мы должны выходить в плей-офф. Конечно, мы тоже этого хотим. Но иногда надо смотреть в лицо реальности. И если мы будем недостаточно хороши, значит на данный момент мы этого не заслуживаем.

— Но есть говорить о соревновательности, что лучше для «Зенита»: выйти в плей-офф ЛЧ и там, вероятно, провести всего один раунд против топ-клуба или попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы?

— Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Если нам удастся выйти в плей-офф, будет замечательно. Если не получится, надо это принять и играть в Лиге Европы. Но даже там нас ждут топ-матчи. И нам нужно будет показать свои лучшие качества, чтобы пройти несколько стадий.

Конечно, в Лиге Европы у нас будет больше возможностей для того, чтобы выйти в четвертьфинал, полуфинал, финал. Потому что Лига Европы — это не Лига чемпионов.