Месси может пропустить матч с «РБ Лейпциг». У него два повреждения

Участие нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» находится под вопросом.

По информации Mundo Deportivo, аргентинец рискует не сыграть в ближайшем матче сразу из-за двух травм.

34-летний футболист не тренировался сегодня в общей группе из-за мышечных проблем и повреждения колена.