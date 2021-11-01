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    Месси может пропустить матч с «РБ Лейпциг». У него два повреждения

    Участие нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» находится под вопросом.

    По информации Mundo Deportivo, аргентинец рискует не сыграть в ближайшем матче сразу из-за двух травм.

    34-летний футболист не тренировался сегодня в общей группе из-за мышечных проблем и повреждения колена.

    • «РБ Лейпциг» примет «ПСЖ» в среду, 3 ноября, в 23:00 мск.
    • Месси забил 3 гола в 3 матчах ЛЧ.
    • В чемпионате Франции у форварда нет результативных действий в 5 играх.

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    Источник: Mundo Deportivo

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