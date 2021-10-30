Слуцкий – о победе над ЦСКА: «На поражение мы точно не наиграли, удача была на нашей стороне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Казанцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 91-й минуте.

«Рубин» прервал 5-матчевую серию без побед.

– Расскажите, какие у вас эмоции сейчас?

– Понятно, что, когда ты так долго не выигрываешь, и тут победа, одержанная в компенсированное время, это безумно приятно.

– Логичный исход этого матча?

– Трудные вы вопросы задаете, потому что одна отдельно взятая игра всегда субъективна. Один игровой эпизод, и всe могло сложиться иначе.

Но, как мне кажется, на поражение мы не наиграли точно. Что касается победы, то здесь всегда должен быть элемент удачи, который, к счастью, сегодня был на нашей стороне.