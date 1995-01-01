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    Слуцкий – о победе над ЦСКА: «На поражение мы точно не наиграли, удача была на нашей стороне»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

    • Казанцы выиграли со счетом 1:0.
    • Единственный гол был забит на 91-й минуте.
    • «Рубин» прервал 5-матчевую серию без побед.

    – Расскажите, какие у вас эмоции сейчас?

    – Понятно, что, когда ты так долго не выигрываешь, и тут победа, одержанная в компенсированное время, это безумно приятно.

    – Логичный исход этого матча?

    – Трудные вы вопросы задаете, потому что одна отдельно взятая игра всегда субъективна. Один игровой эпизод, и всe могло сложиться иначе.

    Но, как мне кажется, на поражение мы не наиграли точно. Что касается победы, то здесь всегда должен быть элемент удачи, который, к счастью, сегодня был на нашей стороне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9033

      playsh 53 минуты назад

      Игра была ровна - во поле блукали два бревна.На мой взгляд,Рубин на победу не наиграл,впрочем,как и ЦСКА.Жаль только,что ЦСКА не подобрался к Зеньке поближе.

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      Рейтинг: +11856

      житель СПб 1 час назад

      Честно, говоря, вы ни на что не наиграли! Логичным результатом была бы ничья - возможно, "неслучайная". Но что-то пошло не так - и вы забили! Неожиданно для всех, и для себя...

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