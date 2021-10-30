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  • Впервые за 16 лет Месси не сделал к ноябрю ни одного голевого действия в чемпионате

Впервые за 16 лет Месси не сделал к ноябрю ни одного голевого действия в чемпионате

30 октября 2021, 10:58
10

В 12-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» добыл домашнюю волевую победу над «Лиллем» со счетом 2:1.

Нападающий парижан Лионель Месси провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен.

В пяти матчах текущего розыгрыша Лиги 1 аргентинец не сумел забить гол или сделать ассист.

Впервые за 16 лет Месси к ноябрю не совершил ни одного результативного действия в чемпионате.

Всего в его карьере это второй такой случай. Первый был в сезоне-2005/06.

Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу безголевых ударов

Источник: Squawka
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (10)
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Venom888
1635582371
Ну вот и увидели чего он стоит, перейдя в новый клуб) К сожалению, факты говорят сами за себя.
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mihail200606
1635583630
Не туда ушёл..
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portero
1635583802
Вот и весь Месси без Барсы и партнеров!!! Всё его величие за счет партнеров....
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Enter2006
1635584007
Дзюбу с зенита уберите, этот рекордсмен покажет на что способен без Миллера ))
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серега кашин
1635584024
и где же его гениальность и величие
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gor77
1635584275
Блин, иногда такая "статистика" очень напоминает анекдот!)))))))) Точнее, диалог из многосерийного телефильма "Семнадцать мгновений весны". Шольц — Мюллер, 9 серия: — Штирлиц идёт по коридору. — Что? — Штирлиц идёт по коридору. — По какому коридору? — По нашему коридору. — А куда он идёт? — Не знаю. Голос за кадром: Штирлиц шёл к Мюллеру…
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Томик
1635585524
У Кокорина такая же статистика, как и у Месси. Почему от него избавиться хотят?
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nelez
1635613720
15 ударов по воротам, 4 в створ , 0 голов , и еще 0 асистов. А претендент на ЗМ. У Кокорина такая же статистика , а почему его нету в списке претендентов на ЗМ?
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zigbert
1635618351
Опыта игры в других клубах у Месси нет. Придется адаптироваться.
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