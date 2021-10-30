Впервые за 16 лет Месси не сделал к ноябрю ни одного голевого действия в чемпионате

В 12-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» добыл домашнюю волевую победу над «Лиллем» со счетом 2:1.
Нападающий парижан Лионель Месси провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен.
В пяти матчах текущего розыгрыша Лиги 1 аргентинец не сумел забить гол или сделать ассист.
Впервые за 16 лет Месси к ноябрю не совершил ни одного результативного действия в чемпионате.
Всего в его карьере это второй такой случай. Первый был в сезоне-2005/06.
Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу безголевых ударов
Источник: Squawka