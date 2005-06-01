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    Впервые за 16 лет Месси не сделал к ноябрю ни одного голевого действия в чемпионате

    В 12-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» добыл домашнюю волевую победу над «Лиллем» со счетом 2:1.

    Нападающий парижан Лионель Месси провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен.

    В пяти матчах текущего розыгрыша Лиги 1 аргентинец не сумел забить гол или сделать ассист.

    Впервые за 16 лет Месси к ноябрю не совершил ни одного результативного действия в чемпионате.

    Всего в его карьере это второй такой случай. Первый был в сезоне-2005/06.

    Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу безголевых ударов

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    Источник: Squawka

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6513

      серега кашин 8 секунд назад

      и где же его гениальность и величие

      0
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      Рейтинг: +1589

      Enter2006 25 секунд назад

      Дзюбу с зенита уберите, этот рекордсмен покажет на что способен без Миллера ))

      0
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      Рейтинг: +53639

      portero 3 минуты назад

      Вот и весь Месси без Барсы и партнеров!!!
      Всё его величие за счет партнеров....

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      Рейтинг: +7231

      mihail200606 6 минут назад

      Не туда ушёл..

      1
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      Рейтинг: +53639

      portero > mihail200606 2 минуты назад

      Он ушёл туда где денег больше...
      Так что тут он не прогадал, посчитал очень хорошо.

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      Рейтинг: +146

      Venom888 27 минут назад

      Ну вот и увидели чего он стоит, перейдя в новый клуб) К сожалению, факты говорят сами за себя.

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