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    Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу безголевых ударов

    В 12-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» добыл домашнюю волевую победу над «Лиллем» со счетом 2:1.

    Нападающий парижан Лионель Месси провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен.

    Аргентинец в текущем розыгрыше Лиги 1 пробил по воротам соперников 15 раз (четыре – в створ) и не забил ни одного мяча.

    Это худший результат среди всех игроков французского чемпионата по числу безголевых ударов.

    • Сухая серия Месси в Лиге 1 – 5 матчей.
    • В Лиге чемпионов форвард отличился 3 раза в 3 играх.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1029

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Стух моська) Пора кеды вешать.

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      Рейтинг: +230

      Rodina47 1 час назад

      Месси не подходит в ПСЖ

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      Рейтинг: +371

      Октавиус 2 часа назад

      не понимаю тех, кто называет его претендентом на Золотой мяч в этом году. Даже в тройке быть не должно

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      Рейтинг: +107

      3meeeD > Октавиус 1 час назад

      Даже в 10,если говорить на чистату

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      Рейтинг: +371

      Октавиус > 3meeeD 1 час назад

      где-то в конце первой десятки и Лео, и Криш должны быть имхо. Всё-таки стали лучшими бомбардирами чемпионатов в прошлом сезоне и довольно сильно провели турниры сборных летом

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