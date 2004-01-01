Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу безголевых ударов

Стух моська) Пора кеды вешать.
В 12-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» добыл домашнюю волевую победу над «Лиллем» со счетом 2:1.
Нападающий парижан Лионель Месси провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен.
Аргентинец в текущем розыгрыше Лиги 1 пробил по воротам соперников 15 раз (четыре – в створ) и не забил ни одного мяча.
Это худший результат среди всех игроков французского чемпионата по числу безголевых ударов.
- Сухая серия Месси в Лиге 1 – 5 матчей.
- В Лиге чемпионов форвард отличился 3 раза в 3 играх.