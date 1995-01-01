Главные новости дня. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и отписался от сборной в инстаграме; «Торино» заинтересован в Миранчуке

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9320

      alp 1 час назад

      дзюба только что нассал на всех не до бро желателей

      0
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      Рейтинг: +418

      Вонючая бомжарня 2 часа назад

      Не отписался, а принародно обоссался

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9320

      alp > Вонючая бомжарня 1 час назад

      обоссался твой отец, когда увидел, что родилось. гыыыыы

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