Главные новости дня. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и отписался от сборной в инстаграме; «Торино» заинтересован в Миранчуке

Журналист Скира: Алексей Миранчук в январе может перейти в «Торино».

Головин пропустит матч с «Брестом».

Дзюба побил рекорд по голам в чемпионате России.

Дзюба отписался от сборной России в инстаграме.

«Разговор вышел откровенным». «Спартак» встретился с болельщиками.

21-летний вингер Колесниченко может перейти из «Урала» в «Спартак».

Пьянич – об отставке Кумана: «Знай, когда пора расстаться с дерьмом».

Президент «Ростова»: «Клубу выделили 2,4 миллиарда из бюджета. Больше от области нам ничего не надо».

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ESPN: боссы «МЮ» видят Роджерса главным тренером на случай увольнения Сульшера.