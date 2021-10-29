«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду зимой. Он не оправдал ожиданий

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Fiorentina News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб намерен отдать 30-летнего россиянина в аренду в зимнее трансферное окно.

Кокорин мог уйти из «Фиорентины» еще летом, но в клубе решили дождаться лучшей формы нападающего. Несмотря на бурное прошлое, у форварда не было проблем с отношением к делу и с поведением, однако он не оправдал ожиданий в игровом плане и из-за частых травм.

В январе итальянский клуб с большой долей вероятности отдаст Кокорина в аренду и займется поиском нападающего на его замену.