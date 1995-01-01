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    «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду зимой. Он не оправдал ожиданий

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации Fiorentina News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб намерен отдать 30-летнего россиянина в аренду в зимнее трансферное окно.

    Кокорин мог уйти из «Фиорентины» еще летом, но в клубе решили дождаться лучшей формы нападающего. Несмотря на бурное прошлое, у форварда не было проблем с отношением к делу и с поведением, однако он не оправдал ожиданий в игровом плане и из-за частых травм.

    В январе итальянский клуб с большой долей вероятности отдаст Кокорина в аренду и займется поиском нападающего на его замену.

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
    • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina News

    Сайт с новостями и инсайдами о "Фиорентине".

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5190

      Давид59 26 минут назад

      Даю прогноз - аренда в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +697

      mama1991 27 минут назад

      Мне не понятно зачем так себя унижать? Едь играй в Голландию, в середняк, или Бельгию... Фиорентина сама безпонтовая уже лет 20...

      0
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      Рейтинг: +1573

      Enter2006 33 минуты назад

      Ему снова нужно намутить какую-то новую травму, на месяцев 3, чтобы остаться в Фиорентине. А далее снова дождаться лучшей формы нужно еще 2-3мес. ))

      0
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      Рейтинг: +989

      БОМЖАРНИК 35 минут назад

      зенит весь шлак собирает - дорога туда!

      0
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      Рейтинг: +6510

      серега кашин 1 час назад

      кокорин и сам то уже выходить на поле не хочет, и аренда врядли что то изменит

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      Рейтинг: +359

      Вонючая бомжарня 1 час назад

      На ограны было бы выгоднее

      0
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      Рейтинг: +10714

      Cleaner 1 час назад

      В аренду в московский Спартак если только...

      0
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      Рейтинг: +989

      БОМЖАРНИК > Cleaner 45 минут назад

      А может в цска?

      0
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      Рейтинг: +8432

      Fusballer > Cleaner 43 минуты назад

      Не, в Зенит. В клуб, где он стал уголовником.

      2
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      Рейтинг: +3264

      tarasofka 1 час назад

      он не оправдал ожиданий, как и команда, из которой его купили)

      1
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      Рейтинг: +244

      заткнитемнерот 1 час назад

      "Ваши ожидания ваши проблемы..." как сказал классик :D

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      Рейтинг: +8285

      САДЫЧОК 1 час назад

      Понятно , что он не играет ...уже давно ! Но и шансов , ему не дают...

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