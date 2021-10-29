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  • «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду зимой. Он не оправдал ожиданий

«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду зимой. Он не оправдал ожиданий

29 октября 2021, 11:40
19

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Fiorentina News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб намерен отдать 30-летнего россиянина в аренду в зимнее трансферное окно.

Кокорин мог уйти из «Фиорентины» еще летом, но в клубе решили дождаться лучшей формы нападающего. Несмотря на бурное прошлое, у форварда не было проблем с отношением к делу и с поведением, однако он не оправдал ожиданий в игровом плане и из-за частых травм.

В январе итальянский клуб с большой долей вероятности отдаст Кокорина в аренду и займется поиском нападающего на его замену.

  • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
  • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Источник: Fiorentina News

Сайт с новостями и инсайдами о "Фиорентине".

Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (19)
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САДЫЧОК
1635497102
Понятно , что он не играет ...уже давно ! Но и шансов , ему не дают...
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заткнитемнерот
1635497225
"Ваши ожидания ваши проблемы..." как сказал классик :D
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серега кашин
1635498820
кокорин и сам то уже выходить на поле не хочет, и аренда врядли что то изменит
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Enter2006
1635500554
Ему снова нужно намутить какую-то новую травму, на месяцев 3, чтобы остаться в Фиорентине. А далее снова дождаться лучшей формы нужно еще 2-3мес. ))
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Hektor 84
1635504229
Та кому этот утырок нужен? Все уже насмотрелись на его подвиги))) сборная ветеранов на кубке легенд уже ждет его
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ProstoPolzovatel95
1635509509
Подзаработал, пожил в Италии в красивом городе...Не жизнь, а мечта...Правда это уже совсем не про футбол
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3meeeD
1635514684
Да вы че,дайте ещё шанс бабосов подстричь )
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Slavan62
1635516102
В аренду Спартаку если только
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zaichkin777@gmail.com
1635516777
Он наши не оправдал ожидания, а ваши то....
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paracetamol
1635666932
Спердяк купит.
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