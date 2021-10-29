Аршавин: «Максименко – хороший вратарь, но его стоит заменить с точки зрения психологии»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался и ситуации с вратарями в «Спартаке» перед матчем 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь.

Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова», – сказал Аршавин.

Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.

Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

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