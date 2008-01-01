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    Аршавин: «Максименко – хороший вратарь, но его стоит заменить с точки зрения психологии»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался и ситуации с вратарями в «Спартаке» перед матчем 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

    «Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь.

    Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова», – сказал Аршавин.

    • Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.
    • Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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