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    Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России. Из ФНЛ – семь клубов

    Завершилась групповая стадия Кубка России. По ее результатам стали известны все участники 1/8 финала.

    Туда вышли: «Динамо», ЦСКА, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Енисей», «Ротор», «Чайка», «Алания», КАМАЗ, «Кубань», «Балтика».

    Сеянные участники как представители РПЛ в еврокубках: «Рубин», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Локомотив».

    • Матчи 1/8 финала состоятся в марте.
    • Финал намечен на 29 мая.
    • Действующий победитель турнира – «Локомотив».

    Фото: телеграм-канал РФС.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2021 22:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13885

      Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Фоторепортер " телеграм-канал РФС " явно не симпатизирует некоторым игрокам )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +730

      qawzsexdr 1 час назад

      Краснодар разочаровал

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