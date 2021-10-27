Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России. Из ФНЛ – семь клубов

Фоторепортер " телеграм-канал РФС " явно не симпатизирует некоторым игрокам )))
Завершилась групповая стадия Кубка России. По ее результатам стали известны все участники 1/8 финала.
Туда вышли: «Динамо», ЦСКА, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Енисей», «Ротор», «Чайка», «Алания», КАМАЗ, «Кубань», «Балтика».
Сеянные участники как представители РПЛ в еврокубках: «Рубин», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Локомотив».
- Матчи 1/8 финала состоятся в марте.
- Финал намечен на 29 мая.
- Действующий победитель турнира – «Локомотив».
Фото: телеграм-канал РФС.