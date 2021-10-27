Кубок России. «Ростов» в «Лужниках» проиграл «Торпедо» и занял в группе последнее место

«Торпедо» из ФНЛ в третьем туре группового этапа Кубка России обыграло «Ростов». Победный мяч забил форвард Амур Калмыков. Встреча прошла в спортгородке «Лужников» (Москва).

«Ростов» занял в группе последнее место. «Торпедо» тоже не вышло в плей-офф – туда из этой группы досрочно проследовала «Чайка» из ФНЛ-2.

Россия. Кубок. Группа 5. 3-й тур

Торпедо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Калмыков, 60 (с пенальти); 2:0 – Абдрашитов, 90+1.

Удаления: нет – Турищев, 61.

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