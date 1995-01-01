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    Кубок России. «Ростов» в «Лужниках» проиграл «Торпедо» и занял в группе последнее место

    «Торпедо» из ФНЛ в третьем туре группового этапа Кубка России обыграло «Ростов». Победный мяч забил форвард Амур Калмыков. Встреча прошла в спортгородке «Лужников» (Москва).

    «Ростов» занял в группе последнее место. «Торпедо» тоже не вышло в плей-офф – туда из этой группы досрочно проследовала «Чайка» из ФНЛ-2.

    Россия. Кубок. Группа 5. 3-й тур

    Торпедо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Калмыков, 60 (с пенальти); 2:0 – Абдрашитов, 90+1.

    Удаления: нет – Турищев, 61.

    Календарь Кубка России

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +21917

      bset 10 минут назад

      Журналистами самим смешно писать "элитный раунд" и они стыдливо указывают "групповой"))

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      Рейтинг: +12601

      ilichkadr 44 минуты назад

      Давно пора перенести кубок на уровень субъектов РФ и не морочить голову. Пущай областные (республиканские) команды развлекаются. Это будет массово и престижно.

      1
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      Рейтинг: +11636

      житель СПб 55 минут назад

      Наш странный, странный кубок...

      0
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      Рейтинг: +905

      БОМЖАРНИК > житель СПб 46 минут назад

      Он ни нужен ни кому! А для зенита и цска это престижно))!!

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      Рейтинг: +12601

      ilichkadr > БОМЖАРНИК 40 минут назад

      А для Спартака, Локомотива....кубок не по статусу или не подъёмная ноша?

      4
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      Рейтинг: +47031

      MaxRnD > житель СПб 37 минут назад

      Там играл Ростов U19 + Фольмер, Тугарев и Бабурин. Но даже в этой ничего не значащей игре нашим пацанятам поставили 2 пеналя и удалили лучшего бомбардира (на всякий случай, чтобы на верняк была п1). В общем судили как обычно и судят Ростов, ничего нового ...

      3
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      Рейтинг: +21917

      bset > MaxRnD 7 минут назад

      Судья подсуживал, чтобы что? Чтобы Торпедо заняло второе место, которое не дает права на выход дальше? Ну это смешно уже.

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