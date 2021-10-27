Торпедо - Ростов

|24 тур
|20 апреля, понедельник
|19:30
|Ростов
|1:0
|Торпедо
|14 тур
|22 ноября, суббота
|14:15
|Торпедо
|2:1
|Ростов
|24 тур
|20 апреля, понедельник
|19:30
|Ростов
|1:0
|Торпедо
|14 тур
|22 ноября, суббота
|14:15
|Торпедо
|2:1
|Ростов
|29 тур
|26 августа, вторник
|18:30
|Ростов
|1:0
|Торпедо
|9 тур
|5 мая, понедельник
|19:00
|Торпедо
|0:2
|Ростов
|19 тур
|16 сентября, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:2
|Ростов
|4 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Торпедо
|16 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:1
|Торпедо
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Торпедо
|3:1
|Ростов
|29 тур
|25 октября, воскресенье
|00:00
|Торпедо
|3:1
|Ростов
|14 тур
|24 июня, среда
|00:00
|Ростов
|2:3
|Торпедо
|27 тур
|13 сентября, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:1
|Ростов
|10 тур
|17 мая, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Торпедо
|Группа 5
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чайка
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|2.
|Торпедо М
|2
|1
|0
|1
|2:1
|+1
|0
|3.
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0