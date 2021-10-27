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Материалы

Торпедо - Ростов

27.10.2021, Среда, 19:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. Кубок, 3 тур Торпедо - Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
20 апреля, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Торпедо
14 тур
22 ноября, суббота 14:15 Торпедо 2:1 Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:30 Ростов 1:0 Торпедо
9 тур
5 мая, понедельник 19:00 Торпедо 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
16 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 Ростов
4 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Торпедо
1 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Торпедо 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Торпедо 4:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Ростов 0:4 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ростов 5:2 Торпедо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ростов
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Ростов
12 тур
23 июня, среда 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Ростов
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ростов 2:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Торпедо
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ростов
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1993
19 тур
9 июля, пятница 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
3 тур
20 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ростов 2:1 Торпедо
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Группа 5 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чайка 2 2 0 0 2:0 +2 6
2. Торпедо М 2 1 0 1 2:1 +1 0
3. Ростов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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