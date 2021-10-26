Кафанов – о вратарях сборной: «Кандидатуры Гилерме и Сафонова не вызывают сомнений»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов для расширенного состава команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
– В расширенный список включено пять вратарей. Сколько из них останутся в финальном?
– На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября.
- В расширенный состав попали Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Бодо/Глимт»), Сослан Джанаев («Сочи») и Илья Лантратов («Химки»).
- 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
- Расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи доступен здесь.
Источник: телеграм-канал РФС