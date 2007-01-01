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    Кафанов – о вратарях сборной: «Кандидатуры Гилерме и Сафонова не вызывают сомнений»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов для расширенного состава команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    – В расширенный список включено пять вратарей. Сколько из них останутся в финальном?

    – На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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