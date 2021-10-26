Кафанов – о вратарях сборной: «Кандидатуры Гилерме и Сафонова не вызывают сомнений»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор голкиперов для расширенного состава команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– В расширенный список включено пять вратарей. Сколько из них останутся в финальном?

– На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября.