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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Сочи», прервав серию из семи матчей без побед

    В 12-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле победил «Сочи» со счетом 2:1.

    Три очка московской команде принесли автогол Игоря Юрганова и забитый мяч Тина Едвая. У гостей отличился Жоаозиньо.

    «Локо» прервал безвыигрышную серию из семи матчей и поднялся с шестого на четвертое место в таблице РПЛ. Это дебютная победа нового тренера Маркуса Гисдоля.

    «Сочи» после поражения опустился с пятой на шестую строчку.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Локомотив (Москва) – Сочи – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Юрганов, 41 (в свои ворота); 2:0 – Едвай, 49; 2:1 – Жоаозиньо, 90+4.

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай (Куликов, 66), Баринов, Жемалетдинов (Лисакович, 79), Рыбчинский (Бабкин, 79), Марадишвили, Тикнизян (Сильянов, 55), Бека-Бека, Керк (Анджорин, 79).

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Прохин (Ангбан, 81), Заика (Маргасов, 46), Родригао, Бурмистров (Жоаозиньо, 57), Цаллагов, Юсупов (Барсов, 87), Нобоа, Кассьера.

    Предупреждения: Рыбус, 24; Бека-Бека, 56; Пабло, 90+3 – Нобоа, 30; Прохин, 50; Терехов, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +21549

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Зер гут!

      0
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      Рейтинг: +7917

      GoLenaStop 6 минут назад

      Локомотив, молодцы! - явно был повеселее, спасибо за победу над зенитовской отрыжкой!
      А, отмечу, Жопазиньо всё же закатил шикарный гол в девятку...Тщательнее надо, ребята!
      Удачи, железные дорожники!

      3
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      Рейтинг: +110

      SpartakMoskwa 8 минут назад

      Марадишвили топ просто хорошая покупка

      1
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      Рейтинг: +12170

      Hektor 84 10 минут назад

      С победой паровозы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6616

      владимир миронов 10 минут назад

      Спасибо, Локо! Молодцы!

      4
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      Рейтинг: +2277

      Красногорск_Фан 11 минут назад

      С победой. Локомотиву сегодня содействовал большой фарт и медлительная игра Сочи. Едвай красавчик.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +803

      БОМЖАРНИК 11 минут назад

      Так и надо филиалу бомжарскому)

      6
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      Рейтинг: +746

      xkixerx 12 минут назад

      У ЛОКО отобрали гол со штрафного из-за стенки, а газпром-проекту так можно, ну ок че.... 3 очка главное. С Победой Красно-Зеленые!

      7
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      Рейтинг: +1370

      Alex Y 12 минут назад

      Молодцы, сформировались 6 команд которые будут биться за еврокубки))

      1
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      Рейтинг: +5380

      sochi-2013 13 минут назад

      Обидно.

      1
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      Рейтинг: +110

      SpartakMoskwa > sochi-2013 8 минут назад

      У вас с игры 0 ударов в створ обидно???

      1
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