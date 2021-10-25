РПЛ. «Локомотив» обыграл «Сочи», прервав серию из семи матчей без побед

В 12-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле победил «Сочи» со счетом 2:1.

Три очка московской команде принесли автогол Игоря Юрганова и забитый мяч Тина Едвая. У гостей отличился Жоаозиньо.

«Локо» прервал безвыигрышную серию из семи матчей и поднялся с шестого на четвертое место в таблице РПЛ. Это дебютная победа нового тренера Маркуса Гисдоля.

«Сочи» после поражения опустился с пятой на шестую строчку.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Локомотив (Москва) – Сочи – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Юрганов, 41 (в свои ворота); 2:0 – Едвай, 49; 2:1 – Жоаозиньо, 90+4.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай (Куликов, 66), Баринов, Жемалетдинов (Лисакович, 79), Рыбчинский (Бабкин, 79), Марадишвили, Тикнизян (Сильянов, 55), Бека-Бека, Керк (Анджорин, 79).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Прохин (Ангбан, 81), Заика (Маргасов, 46), Родригао, Бурмистров (Жоаозиньо, 57), Цаллагов, Юсупов (Барсов, 87), Нобоа, Кассьера.

Предупреждения: Рыбус, 24; Бека-Бека, 56; Пабло, 90+3 – Нобоа, 30; Прохин, 50; Терехов, 69.

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