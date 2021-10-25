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  • РПЛ. «Локомотив» обыграл «Сочи», прервав серию из семи матчей без побед

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Сочи», прервав серию из семи матчей без побед

25 октября 2021, 20:56
32

В 12-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле победил «Сочи» со счетом 2:1.

Три очка московской команде принесли автогол Игоря Юрганова и забитый мяч Тина Едвая. У гостей отличился Жоаозиньо.

«Локо» прервал безвыигрышную серию из семи матчей и поднялся с шестого на четвертое место в таблице РПЛ. Это дебютная победа нового тренера Маркуса Гисдоля.

«Сочи» после поражения опустился с пятой на шестую строчку.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Локомотив (Москва) – Сочи – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Юрганов, 41 (в свои ворота); 2:0 – Едвай, 49; 2:1 – Жоаозиньо, 90+4.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Пабло, Едвай (Куликов, 66), Баринов, Жемалетдинов (Лисакович, 79), Рыбчинский (Бабкин, 79), Марадишвили, Тикнизян (Сильянов, 55), Бека-Бека, Керк (Анджорин, 79).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Прохин (Ангбан, 81), Заика (Маргасов, 46), Родригао, Бурмистров (Жоаозиньо, 57), Цаллагов, Юсупов (Барсов, 87), Нобоа, Кассьера.

Предупреждения: Рыбус, 24; Бека-Бека, 56; Пабло, 90+3 – Нобоа, 30; Прохин, 50; Терехов, 69.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи
Комментарии (32)
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xkixerx
1635184740
У ЛОКО отобрали гол со штрафного из-за стенки, а газпром-проекту так можно, ну ок че.... 3 очка главное. С Победой Красно-Зеленые!
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владимир миронов
1635184843
Спасибо, Локо! Молодцы!
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Hektor 84
1635184862
С победой паровозы
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SpartakMoskwa
1635184960
Марадишвили топ просто хорошая покупка
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GoLenaStop
1635185130
Локомотив, молодцы! - явно был повеселее, спасибо за победу над зенитовской отрыжкой! А, отмечу, Жопазиньо всё же закатил шикарный гол в девятку...Тщательнее надо, ребята! Удачи, железные дорожники!
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DOCTOR PENALTY
1635185398
Зер гут!
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житель СПб
1635186092
Заслуженная рабочая победа Локо, поздравляю! Были реально лучше.
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Горкин Блеванов
1635187878
грустный день для нас для всех сегодня, расчитывал на победу Сочи, верил, надеялся до конца, молодцы что боролись до конца , но не справились с железнодорожным дьяволом, удача отвернулась сегодня, но не унывайте, вы всё равно сильнее
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Горкин Блеванов
1635188128
Обидное поражение, и главное кому ? Надеюсь руководство клуба Сочи сделает выводы и повысит ответственность
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zigbert
1635190315
Преимущество Локомотива было заметным на протяжении всего матча. Концовка правда получилась нервной после гола Жоаозиньо. Локомотив с победой!
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