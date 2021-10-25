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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Алексей Лунёв, Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Юрий Баскаков
Материалы

Локомотив - Сочи

25.10.2021, Понедельник, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 12 тур Локомотив - Сочи
Россия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
7 апреля, среда 19:00 Сочи 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
14 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 3:1 Сочи
13 тур
31 октября, суббота 19:00 Сочи 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
4 июля, суббота 20:30 Локомотив 0:0 Сочи
9 тур
14 сентября, суббота 19:00 Сочи 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 25 октября 2021, 20:55

    Не повезло Сочи.

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    Рейтинг: +5954

    ySS 25 октября 2021, 20:49

    Где-то повезло с автоголом, неожиданно хорват подключился, но сколько не реализовали.
    Локомотив с победой!

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    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa > ySS 25 октября 2021, 20:55

    Сочи прям был слаб сегодня что то

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    Рейтинг: +5954

    ySS > SpartakMoskwa 25 октября 2021, 20:56

    Да, но загорелый простил Локо, а в свете удачного штрафного могли и ничейку зацепить филиальные

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii > SpartakMoskwa 25 октября 2021, 21:11

    Однако, один и гол.

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    Рейтинг: +5954

    ySS > SpartakMoskwa 25 октября 2021, 21:47

    Игра в позиционном, не их

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    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa 25 октября 2021, 19:47

    Локо пока поинтереснее, но игра более менее равная

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    Рейтинг: +5954

    ySS 25 октября 2021, 18:45

    Надеюсь, Локо победит, но с новой тактикой нарваться тоже можно

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 октября 2021, 22:24

    Ничейку сгоняют.

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    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa 24 октября 2021, 21:45

    Давайте Локо верим в вас дорогие вы наши

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