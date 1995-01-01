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    Экс-сотрудник «Спартака»: «Аленичев и Титов ждут приглашения в команду. Отказываются от всех предложений»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что экс-тренер клуба Дмитрий Аленичев хочет снова возглавить «Спартак».

    «Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.

    У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно — тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками.

    Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс», – сказал Хаджи.

    • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Тренер остается без работы с мая 2019 года

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +650

      Rabinovi_ch 16 минут назад

      Он по гороскопу подходит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10979

      NewLife 26 минут назад

      Титов предложил ветеранам Спартака создать новый клуб Спортак, от слова спорт и покончить с федуновским дерьмом, они с Аленем уверены, что спонсоры найдутся. Ответ за ОИРом.

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