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  • Экс-сотрудник «Спартака»: «Аленичев и Титов ждут приглашения в команду. Отказываются от всех предложений»

Экс-сотрудник «Спартака»: «Аленичев и Титов ждут приглашения в команду. Отказываются от всех предложений»

25 октября 2021, 16:51
34

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что экс-тренер клуба Дмитрий Аленичев хочет снова возглавить «Спартак».

«Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.

У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно — тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками.

Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс», – сказал Хаджи.

  • Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Тренер остается без работы с мая 2019 года

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Витория Руй
Комментарии (34)
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_Marqella_
1635172789
Аленичев отличный тренер
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Taps
1635172985
Бердыев показал бы Федуну кузькину мать.
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Бухбух
1635173503
Интересно, а кому они отказывают? Наверно, клубам из 2 лиги. И, вообще, если Аленичев такой супертренер, то почему два года без работы сидит?
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заткнитемнерот
1635173520
Время показало, что бывшие спартаковцы (возможно кроме Карпина) не способны управлять такой командой. От каких предложений они отказываются ради этого? Наверно от предложений клубов второго дивизиона?
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Ганнибал Лектор
1635174797
Не подходит. И не овен, и "Р" нет в фамилии
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paracetamol
1635176340
Аленичев и Титов жадные до бабла бездельники и тупари и Заема это понимает. Руй хоть что-то соображает.
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Hektor 84
1635178179
Интересно почитать список отвергнутых клубов)))))))))))))
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oyabun
1635182113
Смешно. Единственный из экс-спартаковцев, кто достиг чего то на тренерском поприще, это Карпин. И он бы с удовольствием взялся за Спартак если бы не одно непреодолимое препятствие - это Федун.
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житель СПб
1635186463
А я полностью согласен с этими словами! Аленичев не очень сильный психолог, но однозначно - большой мастер комбинационной игры! И также не сомневаюсь, что Каррера получил 1 место именно на багаже Аленичева.
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zigbert
1635189820
После Спартака Аленичев ничем себя не проявил. Даже у Черчесова результаты были лучше. Но пока еще об увольнении Витории не идет речи.
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