Экс-сотрудник «Спартака»: «Аленичев и Титов ждут приглашения в команду. Отказываются от всех предложений»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что экс-тренер клуба Дмитрий Аленичев хочет снова возглавить «Спартак».

«Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.

У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно — тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками.

Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс», – сказал Хаджи.