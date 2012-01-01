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    Дзюба: «Когда все говорят, что ты уже не тот, задумываешься: может, так и есть?»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих переживаниях после Евро-2020.

    «Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть?

    И в этой ситуации очень крутые слова сказал мне Леонид Слуцкий: «Если ты не забил в девяти матчах, это еще не значит, что ты разучился играть в футбол».

    За рубежом, если человек не забивает, в этом нет ничего страшного. Да, будут считать серию. Но будут замечать и другие вещи, которые он делает на футбольном поле. Как цепляется за мяч, как отдает передачи. У нас считают, кто сколько бегает.

    Когда ты не забиваешь, говорят, что это катастрофа. Только начинаешь забивать или отдавать голевые передачи, что не менее ценно, говорят: «Он плохо двигается». Или еще ­что-то. Это всe от лукавого. Ты не мог разучиться, и тебе точно не всe равно.

    Действительно тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно всe закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время.

    Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идет. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: «Он не в форме». Это глупости. Не бывает так, что забил – ты в форме, не забил – не в форме», – считает Дзюба.

    • В этом сезоне Дзюба забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах.
    • На Евро-2020 форвард отличился 1 раз – с пенальти.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21510

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Скажи своим хозяевам, чтобы быстрее отправляли тебя в ГД. С каждым днём ты становишься всё смешнее.

      0
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      Рейтинг: +1094

      Freyd 14 минут назад

      «Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть?-----Первая здравая мысль появилась:-))

      1
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      Рейтинг: +8117

      Alekxei Z. 20 минут назад

      В информационном пространстве много Дзюбы.
      Ему бы помолчать, но словесный понос его стихия.

      0
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      Рейтинг: +2636

      R_a_i_n 38 минут назад

      Скажите кто-нить Шлюбе, что Роналдо в 36 лет не собирается заканчивать в сборной. А он в 33 года устал, не готов или что там еще.

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      Рейтинг: +53448

      portero > R_a_i_n 19 минут назад

      ты о чём, зачем труп в сборной, такой Дзюба, что в последних играх за Зенит выходит, нужен на последние 10 минут на навал...
      удивляет зачем его Семак в старте выпускает?????

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      Рейтинг: +2636

      R_a_i_n > portero 5 минут назад

      а что, разве Семак может не выпустить Зюбу? Серёжа умный парень, переживает за лицо свое.

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