Дзюба: «Когда все говорят, что ты уже не тот, задумываешься: может, так и есть?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих переживаниях после Евро-2020.

«Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть?

И в этой ситуации очень крутые слова сказал мне Леонид Слуцкий: «Если ты не забил в девяти матчах, это еще не значит, что ты разучился играть в футбол».

За рубежом, если человек не забивает, в этом нет ничего страшного. Да, будут считать серию. Но будут замечать и другие вещи, которые он делает на футбольном поле. Как цепляется за мяч, как отдает передачи. У нас считают, кто сколько бегает.

Когда ты не забиваешь, говорят, что это катастрофа. Только начинаешь забивать или отдавать голевые передачи, что не менее ценно, говорят: «Он плохо двигается». Или еще ­что-то. Это всe от лукавого. Ты не мог разучиться, и тебе точно не всe равно.

Действительно тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно всe закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время.

Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идет. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: «Он не в форме». Это глупости. Не бывает так, что забил – ты в форме, не забил – не в форме», – считает Дзюба.

В этом сезоне Дзюба забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах.

На Евро-2020 форвард отличился 1 раз – с пенальти.

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