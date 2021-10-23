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  • Дзюба: «Когда все говорят, что ты уже не тот, задумываешься: может, так и есть?»

Дзюба: «Когда все говорят, что ты уже не тот, задумываешься: может, так и есть?»

23 октября 2021, 11:51
25

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих переживаниях после Евро-2020.

«Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть?

И в этой ситуации очень крутые слова сказал мне Леонид Слуцкий: «Если ты не забил в девяти матчах, это еще не значит, что ты разучился играть в футбол».

За рубежом, если человек не забивает, в этом нет ничего страшного. Да, будут считать серию. Но будут замечать и другие вещи, которые он делает на футбольном поле. Как цепляется за мяч, как отдает передачи. У нас считают, кто сколько бегает.

Когда ты не забиваешь, говорят, что это катастрофа. Только начинаешь забивать или отдавать голевые передачи, что не менее ценно, говорят: «Он плохо двигается». Или еще ­что-то. Это всe от лукавого. Ты не мог разучиться, и тебе точно не всe равно.

Действительно тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно всe закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время.

Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идет. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: «Он не в форме». Это глупости. Не бывает так, что забил – ты в форме, не забил – не в форме», – считает Дзюба.

  • В этом сезоне Дзюба забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах.
  • На Евро-2020 форвард отличился 1 раз – с пенальти.

«Когда черпачка левой дал». Дзюба назвал лучшие голы за «Зенит»

Дзюба: «Я сделал большой вклад за время игры в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (25)
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R_a_i_n
1634979258
Скажите кто-нить Шлюбе, что Роналдо в 36 лет не собирается заканчивать в сборной. А он в 33 года устал, не готов или что там еще.
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Freyd
1634980705
«Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть?-----Первая здравая мысль появилась:-))
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DOCTOR PENALTY
1634980989
Скажи своим хозяевам, чтобы быстрее отправляли тебя в ГД. С каждым днём ты становишься всё смешнее.
Ответить
NewLife
1634982003
"Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть?" -Фраза произнесена "вкладчиком" перед распрямлением и смертью последней извилины, о чем свидетельствуют дальнейшие разглагольствования))
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nik55
1634985444
бревно до тебя долго доходит
Ответить
житель СПб
1634988743
Надо невзирая ни на что - продолжать усердно работать! Тогда будет результат. Надо брать пример с Рональду. Но - именно работать! Больше на тренировках, не жалеть себя.
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mamba9090909
1634989105
Если задумался, возвращайся в родную гавань, в свой Спартак, там тея встряхнут.))
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Дедуктор
1634993215
Забавно, однако. Те же самые ублюдки поливают дерьмом Дзюбу. Тужатся, испускают вони поболе, радуются дружно этой вони. И ведь, это те же самые ублюдки, которые дерьмом поливают КриРо и даже - самого великого из гномов. Гниды, в общем. И совет Дзюбе, в натуре, правильный. Плюй на этих ублюдков. Слюной. И делай своё дело. Желательно - так же отлично, как это делают вышуказанные гении футбола. Нереально? Не тянет Артем такой уровень? Ну тогда, хотя бы, просто хорошо. Для РПЛ - это уже на отлично будет.
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egor tikhonov
1634994063
так его большинство гребнем называло....он задумался и так и есть)))
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general.lizyukov
1635005429
Можно Кержа спросить, про незабитые голы. Сколько он там "сухой" был?
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