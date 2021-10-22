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    АПЛ. «Арсенал» победил «Астон Виллу» и продлил беспроигрышную серию до восьми матчей

    «Арсенал» не проигрывает восемь матчей подряд. В девятом туре чемпионата Англии лондонцы оказались сильнее «Астон Виллы».

    «Арсенал» за первый тайм нанес 14 ударов. Это их лучший показатель в АПЛ с 2017 года.

    Томас забил первый гол за «Арсенал». Для этого ему потребовалось 40 матчей и 49 ударов.

    Эмиль Смит-Роу в последних четырех матчах на «Эмирейтс» поучаствовал в пяти голах.

    Джейкоб Рэмси впервые забил за «Астон Виллу» в АПЛ.

    Игрок гостей Олли Уоткинс получил желтую карточку на 61-й секунде. Это самое быстрое предупреждение в текущем сезоне АПЛ.

    В воротах «Астон Виллы» играл бывший вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес. Он впервые пропустил три гола в АПЛ на «Эмирейтс».

    Англия. АПЛ. 9-й тур

    Арсенал – Астон Вилла – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Томас, 23; 2:0 – Обамеянг, 45+6; 3:0 – Смит-Роу, 56; 3:1 – Рэмзи, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2021 23:58
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