АПЛ. «Арсенал» победил «Астон Виллу» и продлил беспроигрышную серию до восьми матчей

«Арсенал» не проигрывает восемь матчей подряд. В девятом туре чемпионата Англии лондонцы оказались сильнее «Астон Виллы».

«Арсенал» за первый тайм нанес 14 ударов. Это их лучший показатель в АПЛ с 2017 года.

Томас забил первый гол за «Арсенал». Для этого ему потребовалось 40 матчей и 49 ударов.

Эмиль Смит-Роу в последних четырех матчах на «Эмирейтс» поучаствовал в пяти голах.

Джейкоб Рэмси впервые забил за «Астон Виллу» в АПЛ.

Игрок гостей Олли Уоткинс получил желтую карточку на 61-й секунде. Это самое быстрое предупреждение в текущем сезоне АПЛ.

В воротах «Астон Виллы» играл бывший вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес. Он впервые пропустил три гола в АПЛ на «Эмирейтс».

Англия. АПЛ. 9-й тур

Арсенал – Астон Вилла – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Томас, 23; 2:0 – Обамеянг, 45+6; 3:0 – Смит-Роу, 56; 3:1 – Рэмзи, 82.

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