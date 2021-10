Назван лучший забитый мяч по итогам третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Это один из шести голов «Бодо/Глимта» в ворота «Ромы». Его автор – Патрик Берг.

Quick build-up and a super strike wins it for Patrick Berg! #UECLGOTW | @Heineken | #UECL pic.twitter.com/GkLHZY5iV9