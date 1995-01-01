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    Керк, Жемалетдинов и Смолов – в старте «Локомотива» на игру с «Галатасараем»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Галатасарая» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Локомотив»: Гилерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус, Жемалетдинов.

    «Галатсарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабель, Чикылдэу, Йылмаз, Мохамед.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».
    • Начало – в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Галатасарай».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +706

      FCTB 1 час назад

      Удачи!!! Хорошей игры Вам и положительного результата!!

      0
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      Рейтинг: +81

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Удачи ребята, верим в вас хоть вы не подведите

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      Антибиотик > SpartakMoskwa 1 час назад

      Сырая команда, новый тренер, плюс травмы. Тяжело будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +733

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Железяки удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2660

      lordmrv 1 час назад

      Давай локо, принеси очки! Хорошей игры вам и главное, без травм!

      2
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      Рейтинг: +6311

      Антибиотик 1 час назад

      Как обычно, напечатать запасных руки отвалятся. Впрочем, это же бомбардир...

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