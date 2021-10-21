Керк, Жемалетдинов и Смолов – в старте «Локомотива» на игру с «Галатасараем»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Галатасарая» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
«Локомотив»: Гилерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус, Жемалетдинов.
«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабель, Чикылдэу, Йылмаз, Мохамед.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Галатасарай».
Источник: Официальный сайт УЕФА