Лига чемпионов. «Манчестер Сити» забил пять мячей «Брюгге», «Спортинг» разгромил «Бешикташ»

«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» (5:1) на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вышел на первое место в группе А.

Дубль оформил нападающий Рияд Марез. «Сити» забил 11 голов в трех матчах этой ЛЧ.

«Спортинг» в гостях одержал разгромную победу над «Бешикташем» (4:1) и поднялся на третью строчку в квартете C.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

Брюгге (Бельгия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Канселу, 30; 0:2 – Марез (с пенальти), 43; 0:3 – Уокер, 53; 0:4 – Палмер, 67; 1:4 – Ванакен, 81; 1:5 – Марез, 84.

Группа C

Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Коатес, 15; 1:1 – Ларин, 24; 1:2 – Коатес, 27; 1:3 – Сарабия (с пенальти), 44; 1:4 – Паулиньо, 89.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов