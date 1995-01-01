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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» забил пять мячей «Брюгге», «Спортинг» разгромил «Бешикташ»

    «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» (5:1) на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вышел на первое место в группе А.

    Дубль оформил нападающий Рияд Марез. «Сити» забил 11 голов в трех матчах этой ЛЧ.

    «Спортинг» в гостях одержал разгромную победу над «Бешикташем» (4:1) и поднялся на третью строчку в квартете C.

    Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

    Брюгге (Бельгия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Канселу, 30; 0:2 – Марез (с пенальти), 43; 0:3 – Уокер, 53; 0:4 – Палмер, 67; 1:4 – Ванакен, 81; 1:5 – Марез, 84.

    Группа C

    Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Коатес, 15; 1:1 – Ларин, 24; 1:2 – Коатес, 27; 1:3 – Сарабия (с пенальти), 44; 1:4 – Паулиньо, 89.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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