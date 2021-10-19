Введите ваш ник на сайте

Брюгге - Манчестер Сити

19.10.2021, Вторник, 19:45 мск Лига чемпионов, 3 тур Брюгге - Манчестер Сити
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 4 0 2 18:10 +8 12
2. ПСЖ 6 3 2 1 13:8 +5 11
3. РБ Лейпциг 6 2 1 3 15:14 +1 7
4. Брюгге 6 1 1 4 6:20 -14 4
...
  • Читайте нас: 