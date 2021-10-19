Бензема: «Никогда не был так близок к «Золотому мячу», как сейчас»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о «Золотом мяче».

«Это было моей детской мечтой. «Золотой мяч» мотивировал меня. Чувствую удовлетворение только от того, что попал в число 30 претендентов.

«Золотой мяч» всегда был моей целью, он сидел у меня в голове. Когда Роналду выносил его на «Сантьяго Бернабеу», я был рад за него, но думал: «Как же я хочу взять этот приз».

Я никогда не был так близок к победе, как сейчас», – сказал Бензема.

В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 10 матчах за «Реал».

«Золотой мяч» вручат 29 ноября на церемонии в театре Шатле в Париже.

Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%