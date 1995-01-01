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    Бензема: «Никогда не был так близок к «Золотому мячу», как сейчас»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о «Золотом мяче».

    «Это было моей детской мечтой. «Золотой мяч» мотивировал меня. Чувствую удовлетворение только от того, что попал в число 30 претендентов.

    «Золотой мяч» всегда был моей целью, он сидел у меня в голове. Когда Роналду выносил его на «Сантьяго Бернабеу», я был рад за него, но думал: «Как же я хочу взять этот приз».

    Я никогда не был так близок к победе, как сейчас», – сказал Бензема.

    • В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 10 матчах за «Реал».
    • «Золотой мяч» вручат 29 ноября на церемонии в театре Шатле в Париже.

    Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1263

      Хейтер Аларм 10 минут назад

      Ущемленный эмигрант -алжирец получит мяч. А скоро его будут вручать первым футболистам-трансгендерам и темнокожим парням, сделавшим каминг аут. Не за достижение, А за толерантность

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      Рейтинг: +1263

      Хейтер Аларм 13 минут назад

      Аутизм какой то. Чел ниче не выиграл, даже не стал лучшим бомбардиром в своём чемпе, являясь форвардом, и при этом почему то модно говорить:вручите ему золотой мяч.

      0
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      Рейтинг: +1378

      Psih86 1 час назад

      Если честно мне не понятно где игроки победителей ЛЧ, ЧЕ и АПЛ, АПЛ сильнейшая в мире лига, а этих игроков нет. Только вручали приз лучшему игроку в Европе и этого клоуна не было. Не понятно как он стал претендентом на мяч?

      1
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      Рейтинг: +1378

      Psih86 1 час назад

      Да ты и сейчас не близок, просто нужные люди за тебя просуетились. Уже давно этот ЗМ превратился в цирк для школьников.

      0
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      Рейтинг: +8721

      playsh 2 часа назад

      Очень близким к "ЗМ" и останешься,не твой день.

      0
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      Рейтинг: +73

      Gasanov Хачик 2 часа назад

      Карим правильный хач. Дайти ему мяч этот

      2
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      Рейтинг: +3610

      FENIX-SL 2 часа назад

      извини
      но получит месси
      как и принято..просто так

      1
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      Рейтинг: +232

      Soccerdealer63 > FENIX-SL 2 часа назад

      Да. Тем более, что ввели электронное голосование в течение 3-х дней)))+

      1
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      Рейтинг: +53325

      portero > Soccerdealer63 1 час назад

      в последний час все и проголосуют , как надо...

      1
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      Рейтинг: +6300

      Антибиотик 2 часа назад

      Абсолютно верно. Реально заслужил.

      4
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      Рейтинг: +1378

      Psih86 > Антибиотик 1 час назад

      За какие такие заслуги он его заслужил? ЧЕ просрал, ЛЧ просрал, Чемпионат просрал...

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