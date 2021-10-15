«Барселона» следит за 17-летним Бланко из «Айнтрахта»

«Барселона» сохраняет интерес к правому вингеру «Айнтрахта» Фабио Бланко, сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонский клуб уже пытался заполучить 17-летнего футболиста в прошедшее трансферное окно, однако сам испанец решил, что для развития его карьеры лучше подойдет Бундеслига.

Однако зимой ситуация может измениться – «Барса» надеется в январе арендовать флангового нападающего с опцией выкупа по окончании сезона.