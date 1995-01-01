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    «Барселона» следит за 17-летним Бланко из «Айнтрахта»

    «Барселона» сохраняет интерес к правому вингеру «Айнтрахта» Фабио Бланко, сообщает Goal.com.

    По информации источника, каталонский клуб уже пытался заполучить 17-летнего футболиста в прошедшее трансферное окно, однако сам испанец решил, что для развития его карьеры лучше подойдет Бундеслига.

    Однако зимой ситуация может измениться – «Барса» надеется в январе арендовать флангового нападающего с опцией выкупа по окончании сезона.

    • Бланко не провел ни одного матча за главную команду «Айнтрахта».
    • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
    • Рыночная стоимость форварда – 750 тысяч евро.

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    Источник: Goal.com

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