Главные новости дня. «Спартак» хочет купить 1-2 вратарей, Жирков готов возобновить карьеру зимой

Игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Бердыева

Судья Васильев: «Решение отстранить меня от судейства связано с большим клубом не из Москвы»

«Спартак» хочет купить 1-2 вратарей зимой. Один из вариантов – Ломаев из «Крыльев»

Педри продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард

«ПСЖ» видит во Влаховиче преемника Мбаппе, но приоритетом остается Холанд

Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

Вагнер Лав зимой покинет «Кайрат». Это решение Бердыева

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Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал»