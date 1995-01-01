«Чемпионат»: игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Бердыева

Какой смысл лидеру чемпионата играть в автобус? В Европе то им все равно делать нечего - а против своих слабых команд на фига он нужен?
Футболисты «Кайрата» недовольным главным тренером Курбаном Бердыевым.
«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- Бердыев возглавил «Кайрат» в августе.
- Команда занимает третье место в чемпионате Казахстана, отставая от лидера на 9 очков.
- В Лиге конференций клуб набрал 1 очко.