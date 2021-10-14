«Чемпионат»: игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Бердыева

Футболисты «Кайрата» недовольным главным тренером Курбаном Бердыевым.

«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.