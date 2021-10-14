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  • «Чемпионат»: игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Бердыева

«Чемпионат»: игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Бердыева

14 октября 2021, 11:46
16

Футболисты «Кайрата» недовольным главным тренером Курбаном Бердыевым.

«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Бердыев возглавил «Кайрат» в августе.
  • Команда занимает третье место в чемпионате Казахстана, отставая от лидера на 9 очков.
  • В Лиге конференций клуб набрал 1 очко.

Источник: «Чемпионат»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Бердыев Курбан
Комментарии (16)
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MaxRnD
1634202449
Если уровень мастерства самих игруль находится где-то у плинтуса, то никакой условный Бердыев или Гвардиола им не помогут
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Sancho010365
1634204867
Хорошая ничем не обязывающая новость. Буду счастлив, если Курбан Бердыев будет назначен в Терек или Краснодар. Чтобы города гудели, мы действительно получали футбольное удовольствие у телевизора, а команды бились и были наверху турнирной таблицы. Это незабываемо в Казани и Ростове.
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Файдаэн
1634205137
А теперь дружно открываем турнирную таблицу чемпионата Казахстана, и обнаруживаем, что с августа команда провела 4 матча, из которых 3 завершились победой, 1 ничьей. Итого: 10 очков из 12 за 4 игры.
Внимание, вопрос: Ногомячисты, вы там зажрались?
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Давид59
1634206818
Ха-ха! Они, хотя бы поинтересовались сперва в какой футбол играли его команды. Они хотели тики-таку от него?
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ArReal
1634207150
Какой смысл лидеру чемпионата играть в автобус? В Европе то им все равно делать нечего - а против своих слабых команд на фига он нужен?
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Loko_Roma
1634213588
Это в очередной раз доказывает, что совесткие тренеры необучаемы. Они не могут в современный футбол. Дорогу молодым
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Nerlinger
1634218421
Тогда в спартак пе3 ... дуют пусть
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d с
1634224021
Пpoгнoзы фyтбольных матчей bet-org.ru
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general.lizyukov
1634229528
зато он так барсу обыграл ))) шах и мат!
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RUBINTATAR
1634234414
Бекиич начал новую команду строить.Дайте ему время.
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