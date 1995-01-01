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    «Чемпионат»: игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Бердыева

    Футболисты «Кайрата» недовольным главным тренером Курбаном Бердыевым.

    «От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • Бердыев возглавил «Кайрат» в августе.
    • Команда занимает третье место в чемпионате Казахстана, отставая от лидера на 9 очков.
    • В Лиге конференций клуб набрал 1 очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4440

      AtticusFinch 7 минут назад

      Какой смысл лидеру чемпионата играть в автобус? В Европе то им все равно делать нечего - а против своих слабых команд на фига он нужен?

      0
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      Рейтинг: +5151

      Давид59 13 минут назад

      Ха-ха! Они, хотя бы поинтересовались сперва в какой футбол играли его команды. Они хотели тики-таку от него?

      0
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      Рейтинг: +7994

      Alekxei Z. 27 минут назад

      В каждой ( !!! ) команде найдутся игроки , которые не довольны тренером. Тут уже вопрос к журналистской братии, кого они хотят услышать и как это приподнести.

      1
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      Рейтинг: +467

      Файдаэн 41 минуту назад

      А теперь дружно открываем турнирную таблицу чемпионата Казахстана, и обнаруживаем, что с августа команда провела 4 матча, из которых 3 завершились победой, 1 ничьей. Итого: 10 очков из 12 за 4 игры.

      Внимание, вопрос: Ногомячисты, вы там зажрались?

      4
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      Рейтинг: +46928

      MaxRnD > Файдаэн 37 минут назад

      Из той серии, когда хочется быстрых побед, денег и славы, а долго, тяжело и упорно работать для достижения результата совсем не хочется ....
      Зажрались - это мягко сказано

      1
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      Рейтинг: +711

      Sancho010365 45 минут назад

      Хорошая ничем не обязывающая новость. Буду счастлив, если Курбан Бердыев будет назначен в Терек или Краснодар. Чтобы города гудели, мы действительно получали футбольное удовольствие у телевизора, а команды бились и были наверху турнирной таблицы. Это незабываемо в Казани и Ростове.

      1
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      Рейтинг: +511

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Автобусом всегда он так играл!!!

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      Рейтинг: +17683

      JTherry 1 час назад

      "автобус Бердыева" - это антифутбол, но в играх с явными фаворитами иногда приносил успех (временный)... потом все становилось на свои места (заслуженные)... потому и работу себе нашел Бердыев только в Казахстане, но и там болельщики недовольны (как и ожидалось)...

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      Рейтинг: +46928

      MaxRnD > JTherry 44 минуты назад

      В антифутбол (по финансовым причинам) играют наверное 90% всех клубных тренеров в мировом футболе, но почему-то мало кто из них мог бы похвастаться победами не то, что над грандами мирового футбола в лице Барселоны, Баварии, Тоттенхема, Челси, Интера, Атлетико и Аякса, а элементарно даже над середняками уровня Легии, Виктории и т.д.

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      Рейтинг: +46928

      MaxRnD 1 час назад

      Если уровень мастерства самих игруль находится где-то у плинтуса, то никакой условный Бердыев или Гвардиола им не помогут

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      Рейтинг: +21784

      bset 1 час назад

      Вот вредные. У нас весь чемпионат доволен был, все копировали его автобус. Правда, в Европе что-то мы просели. Но автобус - точно идеальная стратегия. Дайте Бердыеву поработать!

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