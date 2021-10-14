AS: Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе твердо намерен стать игроком «Реала» в 2022 году.

По информации AS, француз окончательно решил перебраться в клуб из Мадрида, где ему обещают статус главной звезды.

Финансовый вопрос для 22-летнего футболиста второстепенен, поэтому он готов и дальше отклонять новые предложения парижан о продлении контракта.