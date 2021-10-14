AS: Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал»

Очень высоко и не по чину этот недоразвитый взлетел и возомнил себя МЕГАСУПЕРПУПЕРЗВЕЗДОЙ.
Ладно.
Пусть пока резвится.
Но что-то мне подсказывает, что это "молодое дарование" - просто кем-то финансово могущественным распиаренный проект.
Хоть и не без определённых способностей.
НО НЕ ТАЛАНТИЩЕ!
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе твердо намерен стать игроком «Реала» в 2022 году.
По информации AS, француз окончательно решил перебраться в клуб из Мадрида, где ему обещают статус главной звезды.
Финансовый вопрос для 22-летнего футболиста второстепенен, поэтому он готов и дальше отклонять новые предложения парижан о продлении контракта.
- В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
- Его соглашение с клубом истечет 30 июня 2022 года.