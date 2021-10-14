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    AS: Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе твердо намерен стать игроком «Реала» в 2022 году.

    По информации AS, француз окончательно решил перебраться в клуб из Мадрида, где ему обещают статус главной звезды.

    Финансовый вопрос для 22-летнего футболиста второстепенен, поэтому он готов и дальше отклонять новые предложения парижан о продлении контракта.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его соглашение с клубом истечет 30 июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    14.10.2021 22:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +17299

      derrik2000 47 минут назад

      Очень высоко и не по чину этот недоразвитый взлетел и возомнил себя МЕГАСУПЕРПУПЕРЗВЕЗДОЙ.
      Ладно.
      Пусть пока резвится.
      Но что-то мне подсказывает, что это "молодое дарование" - просто кем-то финансово могущественным распиаренный проект.
      Хоть и не без определённых способностей.
      НО НЕ ТАЛАНТИЩЕ!

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      Рейтинг: -269

      СуперПАВ9 1 час назад

      С реалом он нечего не выйграет

      0
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      Рейтинг: +67836

      insider_retro 1 час назад

      Мосты сожжены, замена готова, а лыжи смазаны :))
      Да и Райола без бакшиша не останется :)

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      Рейтинг: +13883

      KLIM777 1 час назад

      Верное решение) пора валить из помойки)

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      Рейтинг: +1621

      lek! > KLIM777 38 минут назад

      Как в своё время Витсель и Халк

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