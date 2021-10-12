УЕФА назвал критерии для стран, претендующих на проведение Евро-2028

УЕФА объявил о старте заявочного процесса для потенциальных хозяев Евро-2028. Имя страны, в которой пройдет финальная стадия турнира, станет известно в сентябре 2023 года.

Совместные заявки на проведение турнира разрешены при условии географически компактного расположения стран.

Сторонам, заинтересованным в проведении турнира, необходимо предоставить десять стадионов следующей вместимости:

Чистая вместимость не менее 60 000 зрителей – минимум 1 стадион.

Чистая вместимость не менее 50 000 зрителей – минимум 1 стадион, но предпочтительно 2 стадиона.

Чистая вместимость не менее 40 000 зрителей – минимум 4 стадиона.

Чистая вместимость не менее 30 000 зрителей – минимум 3 стадиона.

Евро-2024 пройдет в Германии.