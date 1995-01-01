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    УЕФА назвал критерии для стран, претендующих на проведение Евро-2028

    УЕФА объявил о старте заявочного процесса для потенциальных хозяев Евро-2028. Имя страны, в которой пройдет финальная стадия турнира, станет известно в сентябре 2023 года.

    Совместные заявки на проведение турнира разрешены при условии географически компактного расположения стран.

    Сторонам, заинтересованным в проведении турнира, необходимо предоставить десять стадионов следующей вместимости:

    • Чистая вместимость не менее 60 000 зрителей – минимум 1 стадион.
    • Чистая вместимость не менее 50 000 зрителей – минимум 1 стадион, но предпочтительно 2 стадиона.
    • Чистая вместимость не менее 40 000 зрителей – минимум 4 стадиона.
    • Чистая вместимость не менее 30 000 зрителей – минимум 3 стадиона.

    Евро-2024 пройдет в Германии.

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    Источник: сайт УЕФА

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