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    Лига наций. Франция одержала волевую победу над Испанией и выиграла турнир

    Сборная Франции обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций – 2:1.

    На гол Микеля Оярсабаля французы ответили забитыми мячами Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

    Команда Дидье Дешама выиграла турнир.

    Лига наций. Финал

    Испания – Франция – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 64; 1:1 – Бензема, 66; 1:2 – Мбаппе, 80.

    Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо, Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форналс, 84), Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.

    Франция: Льорис, Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кимпембе, Павар (Дюбуа, 79), Погба, Чуамени, Тео Эрнандес, Гризманн (Верету, 90+2), Бензема, Мбаппе.

    Предупреждения: Ляпорт, 86 – Погба, 46; Кунде, 55; Мбаппе, 90.

    Результаты Лиги наций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    10.10.2021 23:41
    Комментарии17
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      Рейтинг: +50

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Ай писичка! Ай Каримчик! Вжарили пат хвост цыганям этим!

      0
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      ...
      Рейтинг: -301

      СуперПАВ9 > Gasanov Хачик 1 час назад

      Тут я с тобой согласен

      0
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      Рейтинг: +8208

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный матч ! Луис Энрике не стоит расстраиваться - у него классная команда и тактика отличная ! По ходу игры менялась схема игры и т.д.

      0
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      ...
      Рейтинг: -301

      СуперПАВ9 > САДЫЧОК 1 час назад

      Это команда отличная для дворового футбола

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7885

      GoLenaStop 1 час назад

      Матч открылся только во втором тайме.Интересно было видеть, какие ляпы делает судья, а, может, уже правила поменялись прямо во время игры?... Значит, в ерооожопе так принято.
      Всем хорошей недели!

      1
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      Рейтинг: +52936

      portero 1 час назад

      Мне не нравится это правило с касанием мяча и отменой вне игры , из-за этого.
      Чуток не хаатает наглости молодым испанцам, пора заматереть...

      2
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      Рейтинг: +10973

      житель СПб 1 час назад

      Искрометный футбол, который было интересно смотреть. Всех поздравляю с отличным футболом!

      2
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      Рейтинг: -301

      СуперПАВ9 1 час назад

      Францию с заслуженной победой, а испании с ее антифутболом ворбще в футболе не место

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -382

      Вот оно чё Михалыч > СуперПАВ9 1 час назад

      Про сборную Расеи чо скажешь ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -301

      СуперПАВ9 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Что Россия лучше испании

      1
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      Рейтинг: +8208

      САДЫЧОК > СуперПАВ9 1 час назад

      Россия то лучше-только тренер слабый и подбор игроков

      0
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      Рейтинг: -301

      СуперПАВ9 > САДЫЧОК 1 час назад

      А испания это говно а не команда и карпин гораздо сильнее инрике

      0
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      Рейтинг: +14587

      Garrincha58 1 час назад

      в трёх матчах Лиги наций всё решили ошибки судей, а мы ещё ругаем своих и вызываем их на детектор или отстраняем кого на год кого вообще, а там судьи не лучше за то там футбол лучше

      4
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      Рейтинг: +25558

      Боцман59rus > Garrincha58 1 час назад

      _ удивляет, что повтор не показали с нормального ракурса.

      3
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      ...
      Рейтинг: +52936

      portero > Garrincha58 1 час назад

      Если там и касания испанского игрока не было, то точно косяк судейский...

      1
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      Рейтинг: +7885

      GoLenaStop > portero 1 час назад

      Касание было, но гол - из вне игры. Иначе хер поймешь, что как трактовать.

      0
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      Рейтинг: +52936

      portero > GoLenaStop 1 час назад

      В последний год у них много новых инструкций хотяб с пенальти.. то любое касание пенка, то блин руками играют и не ставят...х.з. послушаем умных экспертов завтра...

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