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  • Лига наций. Франция одержала волевую победу над Испанией и выиграла турнир

Лига наций. Франция одержала волевую победу над Испанией и выиграла турнир

10 октября 2021, 23:41
18

Сборная Франции обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций – 2:1.

На гол Микеля Оярсабаля французы ответили забитыми мячами Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

Команда Дидье Дешама выиграла турнир.

Лига наций. Финал

Испания – Франция – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 64; 1:1 – Бензема, 66; 1:2 – Мбаппе, 80.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо, Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форналс, 84), Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.

Франция: Льорис, Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кимпембе, Павар (Дюбуа, 79), Погба, Чуамени, Тео Эрнандес, Гризманн (Верету, 90+2), Бензема, Мбаппе.

Предупреждения: Ляпорт, 86 – Погба, 46; Кунде, 55; Мбаппе, 90.

Результаты Лиги наций

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Испания Франция
Комментарии (18)
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Garrincha58
1633898676
в трёх матчах Лиги наций всё решили ошибки судей, а мы ещё ругаем своих и вызываем их на детектор или отстраняем кого на год кого вообще, а там судьи не лучше за то там футбол лучше
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житель СПб
1633898765
Искрометный футбол, который было интересно смотреть. Всех поздравляю с отличным футболом!
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portero
1633898903
Мне не нравится это правило с касанием мяча и отменой вне игры , из-за этого. Чуток не хаатает наглости молодым испанцам, пора заматереть...
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GoLenaStop
1633898944
Матч открылся только во втором тайме.Интересно было видеть, какие ляпы делает судья... Значит, в ерооожпе так принято. Всем хорошей недели!
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САДЫЧОК
1633900238
Отличный матч ! Луис Энрике не стоит расстраиваться - у него классная команда и тактика отличная ! По ходу игры менялась схема игры и т.д.
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AtticusFinch1
1633905099
Алжир с победой
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alex1951
1633907732
А чего этот VAR так жалеют? Неужто надо противнику встать перед вратарем ,получить пас со своей половины,забить и лишь тогда судья вспомнит о VARе?
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ААМ
1633925679
"Французы" (кавычки, т.к. больше половины сборной **** и мулаты) победили заслуженно.
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JTherry
1633936967
классный футбол подарили нам команды в финале Лиги Наций, обе команды играли блестяще, но победила сборная Франции, раскрылась после гола в свои ворота и заиграла мощно, красиво, отличная волевая победа..! атака у Франции (Бензема, Мбаппе), конечно, супер!!! ну и ВАР слегка косячнул...)
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zigbert
1633956877
Вся четверка Франция, Испания, Италия и Бельгия являются сейчас действительно сильнейшими сборными Европы. Финал получился увлекательным и интересным. Французов с победой! Жаль испанцев. Команда чисто тренерская. Энрике удалось создать интересный коллектив из молодых игроков. В конце матча французы подсели и если бы испанцы сумели сравнять счет, победа была бы на их стороне.
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