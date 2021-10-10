Лига наций. Франция одержала волевую победу над Испанией и выиграла турнир

Сборная Франции обыграла Испанию в финальном матче Лиги наций – 2:1.
На гол Микеля Оярсабаля французы ответили забитыми мячами Карима Бензема и Килиана Мбаппе.
Команда Дидье Дешама выиграла турнир.
Лига наций. Финал
Испания – Франция – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Оярсабаль, 64; 1:1 – Бензема, 66; 1:2 – Мбаппе, 80.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо, Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форналс, 84), Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.
Франция: Льорис, Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кимпембе, Павар (Дюбуа, 79), Погба, Чуамени, Тео Эрнандес, Гризманн (Верету, 90+2), Бензема, Мбаппе.
Предупреждения: Ляпорт, 86 – Погба, 46; Кунде, 55; Мбаппе, 90.
Источник: «Бомбардир»