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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
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Испания - Франция

10.10.2021, Воскресенье, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Лига наций, Финал Испания - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2017

28 марта, вторник 22:00 Франция 0:2 Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2014

4 сентября, четверг 23:00 Франция 1:0 Испания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа I

26 марта, вторник 23:59 Франция 0:1 Испания

16 октября, вторник 23:00 Испания 1:1 Франция
Чемпионат Европы 2012
Групповой раунд, 1/4 финала
23 июня, суббота 22:45 Испания 2:0 Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 23:00 Франция 0:2 Испания
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
6 февраля, среда 23:00 Испания 1:0 Франция
Чемпионат мира 2006
1/8 финала
27 июня, вторник 23:00 Испания 1:3 Франция
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    Рейтинг: +889

    kliker 10 октября 2021, 22:35

    Штуки 3 жёлтых карточки можно было вручить испанцам. Грязно играют без мяча. Французы идеальны.

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