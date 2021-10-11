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Испания - Франция
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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы
11 октября 2021
10:10
Фото
Бускетс – лучший игрок финала четырех Лиги наций
1
10:04
Франция – первая сборная, которая выиграла ЧМ, Евро и Лигу наций
1
10 октября 2021
23:58
Мбаппе забил 2 гола и сделал 2 ассиста в полуфинале и финале Лиги наций
4
23:41
Лига наций. Франция одержала волевую победу над Испанией и выиграла турнир
22
22:39
Фото
Гризманн – девятый игрок, сыгравший 100 матчей за сборную Франции
2
20:53
Габи, Оярсабаль, Торрес – в старте Испании; Гризманн, Бензема, Мбаппе – в основе Франции
1
14:59
Камавинга не сыграет против Испании в финале Лиги наций
9 октября 2021
13:40
У Рабьо коронавирус. Он пропустит финал Лиги наций
8 октября 2021
13:56
Англичанин Тэйлор рассудит Испанию и Францию в финале Лиги наций
Главная
Лига наций
Расписание матчей
Испания - Франция
Испания - Франция
10.10.2021, Воскресенье, 21:45 мск
Милан, стадион
Джузеппе Меацца
Трансляция:
Матч ТВ
Лига наций, Финал
Испания
-
Франция
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Трансляция
Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии (1)
Товарищеские матчи. Сборные 2017
28 марта, вторник
22:00
Франция
0:2
Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2014
4 сентября, четверг
23:00
Франция
1:0
Испания
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа I
26 марта, вторник
23:59
Франция
0:1
Испания
16 октября, вторник
23:00
Испания
1:1
Франция
Чемпионат Европы 2012
Групповой раунд, 1/4 финала
23 июня, суббота
22:45
Испания
2:0
Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2010
3 марта, среда
23:00
Франция
0:2
Испания
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
6 февраля, среда
23:00
Испания
1:0
Франция
Чемпионат мира 2006
1/8 финала
27 июня, вторник
23:00
Испания
1:3
Франция
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Рейтинг:
+889
kliker
10 октября 2021, 22:35
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Штуки 3 жёлтых карточки можно было вручить испанцам. Грязно играют без мяча. Французы идеальны.
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