Сутормин: «Готов ли стать капитаном сборной? Все готовы»

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

«Не знаю, буду ли капитаном. Завтра на установке узнаю. Готов ли? Все готовы. Словения – хорошая европейская команда. Думаю, нет больших отличий от мартовской встречи. Будем отталкиваться от своей игры. Готовность отличная, самочувствие тоже.

Впечатления отличные. Давно мечтал попасть в сборную. Атмосфера топовая, надеюсь, что так и будет продолжаться.

Не помню, где смотрел игру со Словенией 2009 года. Мне было 15 лет. Все тогда точно расстроились, но уже все об этом забыли», – сказал Сутормин.