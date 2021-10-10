Сутормин: «Готов ли стать капитаном сборной? Все готовы»

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.
«Не знаю, буду ли капитаном. Завтра на установке узнаю. Готов ли? Все готовы. Словения – хорошая европейская команда. Думаю, нет больших отличий от мартовской встречи. Будем отталкиваться от своей игры. Готовность отличная, самочувствие тоже.
Впечатления отличные. Давно мечтал попасть в сборную. Атмосфера топовая, надеюсь, что так и будет продолжаться.
Не помню, где смотрел игру со Словенией 2009 года. Мне было 15 лет. Все тогда точно расстроились, но уже все об этом забыли», – сказал Сутормин.
- Матч Словения – Россия пройдет завтра в Мариборе. Начало – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Чемпионат»