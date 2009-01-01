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    Сутормин: «Готов ли стать капитаном сборной? Все готовы»

    Полузащитник сборной России Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 со Словенией.

    «Не знаю, буду ли капитаном. Завтра на установке узнаю. Готов ли? Все готовы. Словения – хорошая европейская команда. Думаю, нет больших отличий от мартовской встречи. Будем отталкиваться от своей игры. Готовность отличная, самочувствие тоже.

    Впечатления отличные. Давно мечтал попасть в сборную. Атмосфера топовая, надеюсь, что так и будет продолжаться.

    Не помню, где смотрел игру со Словенией 2009 года. Мне было 15 лет. Все тогда точно расстроились, но уже все об этом забыли», – сказал Сутормин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2458

      yorgenbarenz 1 час назад

      Карпин ещё не повзрослел.Всегда капитана избирала команда,на основании личных качеств и мастерства.Новаторство,блинн!Может,поэтому так стрёмно играем?Бардак в игре,все трясутся,боятся ошибиться и постоянно...ошибаются.Капитан-это главный авторитет в команде,а не случайный пассажир.

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      Рейтинг: +10156

      Cleaner 1 час назад

      Еще один КАПИТАН! Валера, прекрати этот БАЛАГАН!..(((

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