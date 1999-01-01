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    Манчини: «Будет странно, если Жоржиньо не получит «Золотой мяч»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал своего фаворита на «Золотой мяч». Он считает, что награду должен получить его игрок Жоржиньо.

    «Мои игроки находятся в списке номинантов не из-за меня, а потому что они хороши. На мой взгляд, награду должен получить Жоржиньо. Он все выиграл и заслуживает этого. Будет странно, если он не получит награду», – сказал итальянец.

    • Жоржиньо в этом году выиграл Евро и Лигу чемпионов.
    • Вручение «Золотого мяча» намечено на 5 декабря.
    • Последним итальянцем, получившим «Золотой мяч», был защитник Фабио Каннаваро в 2006 году.

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    Источник: твиттер Eurosport.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +503

      Xiko 1 час назад

      а получит какой нибудь Месси)))))))

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      Рейтинг: +11194

      DeStar 2 часа назад

      я ближе к жоржиньо чем он к зм

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