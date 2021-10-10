Манчини: «Будет странно, если Жоржиньо не получит «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал своего фаворита на «Золотой мяч». Он считает, что награду должен получить его игрок Жоржиньо.

«Мои игроки находятся в списке номинантов не из-за меня, а потому что они хороши. На мой взгляд, награду должен получить Жоржиньо. Он все выиграл и заслуживает этого. Будет странно, если он не получит награду», – сказал итальянец.