Яровинский: «Хвичу надо оставить в покое. Давайте дадим ему возможность поунывать»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский признает, что у полузащитника Хвичи Кварацхелии есть игровой спад. Грузин рассчитывал летом покинуть Казань.

«Мы говорили Хвиче летом: «Твой трансфер может произойти, может и не произойти». Давайте дадим Хвиче возможность немножко поунывать. Если бы мной интересовались клубы АПЛ, но в итоге не пришли за мной, я бы был самым расстроенным человеком на свете.

Ты смотрел это раньше по телевизору, а тут у тебя есть шанс оказаться там внутри. А тебя не покупают. Конечно, надо расстроиться. Хвичу надо оставить в покое и с пониманием отнестись к тому, что он немножко загрустил», – считает Яровинский.

Грузин стоит 18 миллионов евро.

Он играет в Казани с 2019 года.

В сезоне РПЛ у Кварацхелии 8 матчей, гол, ассист.

Яровинский – о трансфере Хвичи из «Рубина»: «Не сомневаюсь, что сложится зимой или летом. Он обязательно уедет»