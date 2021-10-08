Роналду: «Горжусь, что меня выбрали игроком месяца в АПЛ среди множества классных футболистов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на получение награды лучшему игроку сентября в АПЛ.
«Горжусь тем, что меня выбрали лучшим игроком месяца в АПЛ среди множества классных футболистов.
Спасибо моим партнерам по команде, без них я не справился бы. Давайте продолжим усердно работать, и результаты придут», – написал португалец в инстаграме.
- Роналду забил 3 гола в 3 сентябрьских матчах АПЛ.
- 36-летний форвард повторил клубный рекорд «МЮ» по числу наград игроку месяца в Премьер-лиге.
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Источник: Инстаграм Криштиану Роналду