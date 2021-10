АПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам сентября.

Этого звания удостоился нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В прошлом месяце португалец забил три гола в трех матчах АПЛ.

Who else?Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano #PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj