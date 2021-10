Тиль – лучший игрок Эредивизие в сентябре. Он принадлежит «Спартаку»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль стал лучшим футболистом чемпионата Нидерландов по итогам сентября.

В прошлом месяце хавбек забил четыре гола в трех матчах Эредивизие.

Hey @EASPORTSFIFA fansWhat do you think about this brand Eredivisie #POTM card? #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/SmlTUh1B8H