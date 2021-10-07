The Guardian: Пиняев – в топ-60 лучших игроков мира, родившихся в 2004 году

Английское издание The Guardian представило список лучших футболистов мира, родившихся в 2004 году.

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев – единственный представитель РПЛ в этом рейтинге. С полным списком футболистов можно ознакомиться по ссылке.

В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах. Его контракт с «Крыльями» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость Пиняева – 800 тысяч евро.

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