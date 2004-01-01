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    The Guardian: Пиняев – в топ-60 лучших игроков мира, родившихся в 2004 году

    Английское издание The Guardian представило список лучших футболистов мира, родившихся в 2004 году.

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев – единственный представитель РПЛ в этом рейтинге. С полным списком футболистов можно ознакомиться по ссылке.

    • В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
    • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Пиняева – 800 тысяч евро.

    Пиняев – о карьере в Европе: «Когда позовут, тогда и пойду»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52809

      portero 2 часа назад

      Ой, лишь бы не зазвездился раньше времени, еще и в РПЛ не играет в основе...

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