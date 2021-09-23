Пиняев – о карьере в Европе: «Когда позовут, тогда и пойду»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своей готовности играть в Европе.

«Как отношусь к интересу европейских клубов ко мне? Когда позовут, тогда и пойду. На данный момент я сосредоточен на выступлениях за «Крылья Советов», – сказал Пиняев.

В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах.

забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах. Его контракт с «Крыльями» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость Пиняева – 800 тысяч евро.

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