Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Пиняев – о Захаряне в «Барселоне»: «Если есть возможность, нужно уезжать»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Барселону».

    «Если есть возможность, то, конечно, нужно уезжать. Я надеюсь, что у него все получится», – сказал Пиняев.

    • В этом сезоне Захарян забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +436

      Блямба 16 минут назад

      «Если есть возможность, нужно уезжать»
      Там ЕГЭ сдавать не надо...
      Мальчик- мальчика намерен поучать...


      "Поучайте лучше ваших паучат"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9600

      Cleaner 31 минуту назад

      Пиняев экспертом футбольным стал. Все знает, все понимает...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1649

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну смех же...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89591
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru