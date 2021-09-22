Пиняев – о Захаряне в «Барселоне»: «Если есть возможность, нужно уезжать»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Барселону».

«Если есть возможность, то, конечно, нужно уезжать. Я надеюсь, что у него все получится», – сказал Пиняев.