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    «Матч ТВ»: Глушаков готов играть за сборную России в октябрьских матчах

    Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков сможет сыграть в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

    По данным «Матч ТВ», информация о травме 34-летнего футболиста не соответствует действительности. Глушаков готов принять участие в сегодняшней тренировке сборной России в Новогорске.

    Напомним, вчера Глушаков досрочно завершил тренировку национальной команды.

    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
    • Глушаков получил вызов в сборную впервые с 2018 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3532

      FENIX-SL 1 час назад

      да уж
      с таким УСИЛЕНИЕМ будет только хуже
      желаю удачно провалиться Карпуше

      0
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      Рейтинг: +328

      Снег 1 час назад

      Это не МатчТВ должен заявить, а Карпин. Не до хера они на себя берут?

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