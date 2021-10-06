«Матч ТВ»: Глушаков готов играть за сборную России в октябрьских матчах

Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков сможет сыграть в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
По данным «Матч ТВ», информация о травме 34-летнего футболиста не соответствует действительности. Глушаков готов принять участие в сегодняшней тренировке сборной России в Новогорске.
Напомним, вчера Глушаков досрочно завершил тренировку национальной команды.
- Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
- 11 октября сборная проведет игру со Словенией.
- Глушаков получил вызов в сборную впервые с 2018 года.
Источник: «Матч ТВ»