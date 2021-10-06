«Матч ТВ»: Глушаков готов играть за сборную России в октябрьских матчах

Полузащитник «Химок» и сборной России Денис Глушаков сможет сыграть в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

По данным «Матч ТВ», информация о травме 34-летнего футболиста не соответствует действительности. Глушаков готов принять участие в сегодняшней тренировке сборной России в Новогорске.

Напомним, вчера Глушаков досрочно завершил тренировку национальной команды.