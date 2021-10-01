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  • Зарема: «Ни один игрок за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие. Но он нормально держится»

Зарема: «Ни один игрок за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие. Но он нормально держится»

1 октября 2021, 20:33
40

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила выступление за команду Максимилиано Кофрие. Он был куплен летом у «Сент-Труйдена».

– Как вам игра Кофрие?

– На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псведоэкспертов распространилась и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, даже в Германии.

Он отыграл свой первый полный матч за «Спартак» сразу против ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Но он нормально держится. Через несколько игр придет уверенность и заиграет. Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие.

  • 24-летний Кофрие стоит 1,2 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ он провел 3 матча.
  • Трофеев в карьере игрока нет.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (40)
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Ганнибал Лектор
1633109884
Вернись в телегу, мадам! Продолжай кидать какахи на вентилятор!
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talgatnurzhanov2006
1633113163
Кто нибудь закроет эту телегу епта!
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CSKA471
1633113297
Опять за своё, ну епт
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derrik2000
1633113327
"Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна" Новая выборная должность в Спартаке. ))))))))))))))))))
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DOCTOR PENALTY
1633113730
Никакого огромного давления на него нет. Обычные 120 / 80.
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BRO_football
1633114523
Кофрие, молодец. В Спартаке новый Кутепов подрастает
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sерж
1633114666
она вообще в курсе что такое футбол? Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению. Смешно и страшно за ее рассудок после этих слов
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slavа0508
1633131676
Он боец и есть желание расти(пока не без греха) ,это и без Заремы все видят , но вот как там дальше будет посмотрим ,,,
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Блямба
1633151568
Не моё дело но я согласен с ней. Не бездарен,упёртый и школа хорошая.
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portero
1633158317
День рождения правильное, рыжий и мужик!!! , что еще надо... Он еще мало поиграл у нас, может и нормально всё будет, для Спартака и рыжего...
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