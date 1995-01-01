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    Зарема: «Ни один игрок за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие. Но он нормально держится»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила выступление за команду Максимилиано Кофрие. Он был куплен летом у «Сент-Труйдена».

    – Как вам игра Кофрие?

    – На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псведоэкспертов распространилась и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, даже в Германии.

    Он отыграл свой первый полный матч за «Спартак» сразу против ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Но он нормально держится. Через несколько игр придет уверенность и заиграет. Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие.

    • 24-летний Кофрие стоит 1,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 3 матча.
    • Трофеев в карьере игрока нет.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии17
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      Рейтинг: +415

      Riot Zero 20 минут назад

      Зарема любит рыжих.

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      Рейтинг: +991

      Sky Spartak 36 минут назад

      В целом она права...Что он только начал играть и пошли нападки....Но про ПРО ВСЮ ИСТОРИЮ )))) Честно...ей лучше молчать )

      1
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      Рейтинг: +56

      Форвард 79 49 минут назад

      Защитник не плохой, цепкий, но медлительный.
      Резкости и расторопности ему явно не хватает

      0
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      Рейтинг: +1297

      sерж 1 час назад

      она вообще в курсе что такое футбол? Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению. Смешно и страшно за ее рассудок после этих слов

      1
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      Рейтинг: +10489

      BRO_football 1 час назад

      Кофрие, молодец. В Спартаке новый Кутепов подрастает

      1
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      Рейтинг: +5114

      sochi-2013 > BRO_football 48 минут назад

      Да Кутепов, по сравнению с ним, стена.

      0
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      Рейтинг: +10489

      BRO_football > sochi-2013 21 минуту назад

      Ну, не будем раньше времени судить. Кофрие ещё только 4 матча сыграл. Может, он и хуже Кутепова окажется

      0
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      Рейтинг: +1419

      Dr.Metal 1 час назад

      Ее мнение никому не интересно

      0
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      Рейтинг: +21398

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Никакого огромного давления на него нет. Обычные 120 / 80.

      2
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      Рейтинг: +329

      alefreddy 1 час назад

      хороший защитник но в каждой игре будет карточка а то и две и только в этом его минус

      1
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      Рейтинг: +17108

      derrik2000 1 час назад

      "Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна"

      Новая выборная должность в Спартаке.
      ))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1810

      CSKA471 1 час назад

      Опять за своё, ну епт

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