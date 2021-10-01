Зарема: «Ни один игрок за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие. Но он нормально держится»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила выступление за команду Максимилиано Кофрие. Он был куплен летом у «Сент-Труйдена».
– Как вам игра Кофрие?
– На него свалилось огромное давление. Каждое его действие рассматривают под лупой. Негативная пресса от псведоэкспертов распространилась и в Бельгии, и во Франции, и в Италии, даже в Германии.
Он отыграл свой первый полный матч за «Спартак» сразу против ЦСКА. Тяжело прогрессировать, когда вся команда неважно играет. Но он нормально держится. Через несколько игр придет уверенность и заиграет. Ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие.
- 24-летний Кофрие стоит 1,2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ он провел 3 матча.
- Трофеев в карьере игрока нет.
Источник: «РБ-Спорт»