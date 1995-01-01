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    Николич: «Результат по факту. Просто «Лацио» качественно лучше «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

    «Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.

    Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков. Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека.

    В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше», – сказал Николич.

    • «Локо» проиграл «Лацио» со счетом 0:2.
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    Источник: «Матч ТВ»

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