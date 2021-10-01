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  • Николич: «Результат по факту. Просто «Лацио» качественно лучше «Локомотива»

Николич: «Результат по факту. Просто «Лацио» качественно лучше «Локомотива»

1 октября 2021, 00:32
12

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

«Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту.

Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков. Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека.

В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше», – сказал Николич.

  • «Локо» проиграл «Лацио» со счетом 0:2.
  • Российская команда опустилась на последнее место в группе ЛЕ.
  • 3 октября москвичи примут «Ростов» в 10-м туре РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Лацио Локомотив Николич Марко
Комментарии (12)
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BlackMurder
1633058434
Отмазка так себе, Наполи лучше Спартака, однако уступили на своем поле, свинарнику.
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Niko
1633059660
Зачем выходить в еврокубки что бы думать гнилом чемпионате. Вообще не могу понять эту логику. Сдались до игры ещё получается. Если он сохраняет свежими несколько игроков, то это обсуждается, следовательно часть команды знает этот план. Конечно они будут номер отбывать. Вёз бы катанку вообще тогда. Типа один хрен слетим
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oyabun
1633062514
Это психология записного аутсайдера. Странно слышать подобные слова от тренера одной из сильнейшей российской команды. На месте руководства клуба, я бы поговорил с ним.
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portero
1633066319
Ну чтоб вам и в воскресенье не забить, должно быть наказание за такой подход к ЛЕ....
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житель СПб
1633067206
Это просто безобразие. Спартак тоже слабее Наполи, но получили выигрышный результат. Вам же платят за игру! Вы же профессионалы. А тут тогда вообще в договорняке можно обвинять.
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paracetamol
1633067898
Турок наши всегда драли, иди, тренируй!
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vladimir-7
1633068739
С самого начала матча, Локомотив выглядел так, словно команду вели на расстрел.
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Давид59
1633070319
А Шериф качественно лучше Реала?
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balam
1633075685
что за настрой?давай места по классу присуждать.зеня-чемпион?
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yorgenbarenz
1633076312
Лысому не стоило так говорить.Оправдывался весьма коряво и неосторожно.Открыл,по-сути, две "тайны": 1)Команда не готова играть на таком уровне.2)Игрочков поберёг к игре с российским дном.Т.е.,руководство дрезины совершенно не интересуют успехи на мировой арене.РЖД очень богатый монополист и легко потянет команду уровня Лацио.D.S: Патологическая жадность.Не для Родины чахнут над златом.Лондон-их родина....А,нам,Смолов за счастье.
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