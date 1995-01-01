Российских болельщиков не пустят на матч «Лацио» – «Локомотив» в Риме

Ответ должен быть симметричным. Ни одного гражданина Евросоюза не должно быть на стадионе Локомотива.
Болельщиков с российскими паспортами не пустят на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» – «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
«По итогам предматчевого совещания представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе.
Футбольный клуб «Локомотив» обращает внимание, что по решению итальянских правоохранительных органов на игру не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами Российской Федерации», – говорится в сообщении «Локомотива».
- Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
- Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.