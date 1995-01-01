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    Российских болельщиков не пустят на матч «Лацио» – «Локомотив» в Риме

    Болельщиков с российскими паспортами не пустят на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио»«Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

    «По итогам предматчевого совещания представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе.

    Футбольный клуб «Локомотив» обращает внимание, что по решению итальянских правоохранительных органов на игру не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами Российской Федерации», – говорится в сообщении «Локомотива».

    • Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
    • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9802

      Cleaner 16 минут назад

      Ответ должен быть симметричным. Ни одного гражданина Евросоюза не должно быть на стадионе Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +623

      Блямба 20 минут назад

      быдлокомент;

      Вован помогал им с короной боротца пуссть и разруливает иначенах он ещёнужен...

      0
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