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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Астон Вилле»; Фернандеш не забил пенальти на 91-й минуте

    В шестом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:1.

    Гости забили победный гол на 88-й минуте усилиями Кортни Хауса.

    «МЮ» мог спасти ничью в компенсированное время, но Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

    Криштиану Роналду провел на поле весь матч и впервые после возвращения не сумел отличиться.

    Англия. АПЛ. 6-й тур

    Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Хаус, 88.

    Нереализованный пенальти: Фернандеш, 90+1 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -421

      СуперПАВ9 10 минут назад

      Ну че где был вашь хваленый роналду или опять сеажете что Сульшер винават?

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      Рейтинг: -803

      Вот оно чё Михалыч > СуперПАВ9 1 минуту назад

      Смяшной ты чувачек. Никогда и никто из напов не забивал в каждом матче. Канеш если бы это был чемпионат ну скажем Таиланда, тогда просто-- Криш в каждом матче по три-четыре гола...Но ведь тут АПЛ --сильнейший чемпионат на планете Земля.
      Хотя кому я это объясняю...Тролю , ничего не понимающему в футболе.

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      Рейтинг: +1145

      Alex Y 10 минут назад

      Надо было Роналду дать, а тут и проиграли и сам не забил((

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      Рейтинг: +806

      SuperNils 11 минут назад

      Криш забил бы.

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      Рейтинг: -421

      СуперПАВ9 > SuperNils 10 минут назад

      На МЮ он забил

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