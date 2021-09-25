АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Астон Вилле»; Фернандеш не забил пенальти на 91-й минуте

В шестом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:1.

Гости забили победный гол на 88-й минуте усилиями Кортни Хауса.

«МЮ» мог спасти ничью в компенсированное время, но Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

Криштиану Роналду провел на поле весь матч и впервые после возвращения не сумел отличиться.

Англия. АПЛ. 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хаус, 88.

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 90+1 – нет.

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