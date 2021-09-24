Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Агент Лаксальта: «На восстановление Диего уйдет 40-50 дней»

    Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, назвал сроки восстановления своего клиента.

    «Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней.

    Я знаю Диего с 16 лет и это второй случай в его карьере, когда он получает повреждение. Он очень здоровый футболист.

    Жаль, что Диего травмировался, он хорошо выступал на старте сезоне и был счастлив. В «Динамо» тоже довольны его отношением к делу», – сказал агент.

    • Лаксальт травмировался на тренировке «Динамо».
    • По данным «РБ-Спорт», у него повреждение передней поверхности бедра.
    • Уругваец в этом сезоне провел 7 матчей за московскую команду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89614
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru