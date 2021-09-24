Агент Лаксальта: «На восстановление Диего уйдет 40-50 дней»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, назвал сроки восстановления своего клиента.
«Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней.
Я знаю Диего с 16 лет и это второй случай в его карьере, когда он получает повреждение. Он очень здоровый футболист.
Жаль, что Диего травмировался, он хорошо выступал на старте сезоне и был счастлив. В «Динамо» тоже довольны его отношением к делу», – сказал агент.
- Лаксальт травмировался на тренировке «Динамо».
- По данным «РБ-Спорт», у него повреждение передней поверхности бедра.
- Уругваец в этом сезоне провел 7 матчей за московскую команду.
Источник: Sport24