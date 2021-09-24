Агент Лаксальта: «На восстановление Диего уйдет 40-50 дней»

Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, назвал сроки восстановления своего клиента.

«Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней.

Я знаю Диего с 16 лет и это второй случай в его карьере, когда он получает повреждение. Он очень здоровый футболист.

Жаль, что Диего травмировался, он хорошо выступал на старте сезоне и был счастлив. В «Динамо» тоже довольны его отношением к делу», – сказал агент.