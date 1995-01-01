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    El Desmarque: Черышев приступил к индивидуальным тренировкам

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы.

    У 30-летнего россиянина почти две недели назад было диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

    По информации El Desmarque, футболист уже начал работать по индивидуальной программе. Не исключено, что он вернется в строй раньше, чем планировалось.

    • В этом сезоне Черышев сделал 1 ассист в 4 матчах.
    • «Валенсия» идет на 5-м месте в таблице Примеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Desmarque

    Спортивный портал, специализирующийся на событиях в автономной области Андалусия (Испания). Аудитория в твиттере - 23 тысячи человек.

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