El Desmarque: Черышев приступил к индивидуальным тренировкам

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы.

У 30-летнего россиянина почти две недели назад было диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

По информации El Desmarque, футболист уже начал работать по индивидуальной программе. Не исключено, что он вернется в строй раньше, чем планировалось.