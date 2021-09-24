El Desmarque: Черышев приступил к индивидуальным тренировкам

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы.
У 30-летнего россиянина почти две недели назад было диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.
По информации El Desmarque, футболист уже начал работать по индивидуальной программе. Не исключено, что он вернется в строй раньше, чем планировалось.
- В этом сезоне Черышев сделал 1 ассист в 4 матчах.
- «Валенсия» идет на 5-м месте в таблице Примеры.
Источник: El Desmarque
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