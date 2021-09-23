Бензема забил в этом сезоне столько же голов, сколько вся «Барселона»

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче шестого тура чемпионата Испании против «Мальорки» (6:1).

В текущем розыгрыше Примеры француз забил восемь мячей в шести играх. В его активе столько же голов, сколько у всей «Барселоны».

Также на счету Бензема 7 ассистов.

«Барса» идeт на 8-м месте в чемпионате, имея 2 матча в запасе.

Бензема – 10-й игрок, забивший 200 голов в Примере

Бензема поучаствовал в 15 голах «Реала» в 6 стартовых турах Примеры. Это рекорд турнира в 21-м веке