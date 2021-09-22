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    Бензема – 10-й игрок, забивший 200 голов в Примере

    Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче шестого тура чемпионата Испании против «Мальорки» (6:1).

    Благодаря этому француз достиг отметки в 200 голов в Примере. Он стал десятым игроком, которому покорился данный показатель.

    • Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года.
    • В текущем сезоне нападающий отличился 8 раз в 6 играх чемпионата.

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    Источник: Mister Chip

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      Glebson 2 часа назад

      В пятёрку может войти вполне

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