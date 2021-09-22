Бензема – 10-й игрок, забивший 200 голов в Примере

В пятёрку может войти вполне
Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче шестого тура чемпионата Испании против «Мальорки» (6:1).
Благодаря этому француз достиг отметки в 200 голов в Примере. Он стал десятым игроком, которому покорился данный показатель.
- Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года.
- В текущем сезоне нападающий отличился 8 раз в 6 играх чемпионата.
JUGADORES CON 200+ GOLES EN LA LIGA473 MESSI311 CRISTIANO253 ZARRA234 HUGO SANCHEZ228 RAÚL227 DI STEFANO221 CÉSAR219 QUINI211 PAHIÑO200 BENZEMA— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 22, 2021