Бензема – 10-й игрок, забивший 200 голов в Примере

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче шестого тура чемпионата Испании против «Мальорки» (6:1).

Благодаря этому француз достиг отметки в 200 голов в Примере. Он стал десятым игроком, которому покорился данный показатель.

Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года.

В текущем сезоне нападающий отличился 8 раз в 6 играх чемпионата.