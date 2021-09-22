Пиняев – самый молодой автор дубля в истории Кубка России

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым автором дубля в истории Кубка России. Он забил два мяча «Знамени» (10:0) в возрасте 16 лет и десяти месяцев.

Пиняев превзошел достижение Александра Головина, который оформлял дубль в Кубке России в 19 лет.

Это первые голы Пиняева за самарский клуб.

В то же время Пиняев – самый молодой ассистент в истории РПЛ.

Пиняев – воспитанник «Чертаново».

Пиняев: «Забил 2 гола команде ПФЛ. Поговорим про сборную, когда забью 10 в РПЛ»