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    Пиняев – самый молодой автор дубля в истории Кубка России

    Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым автором дубля в истории Кубка России. Он забил два мяча «Знамени» (10:0) в возрасте 16 лет и десяти месяцев.

    Пиняев превзошел достижение Александра Головина, который оформлял дубль в Кубке России в 19 лет.

    • Это первые голы Пиняева за самарский клуб.
    • В то же время Пиняев – самый молодой ассистент в истории РПЛ.
    • Пиняев – воспитанник «Чертаново».

    Пиняев: «Забил 2 гола команде ПФЛ. Поговорим про сборную, когда забью 10 в РПЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2021 23:30
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